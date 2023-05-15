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سوق الأسهم يغلق متراجعًا اليوم .. والتداولات 6.3 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق متراجعًا اليوم .. والتداولات 6.3 مليار ريال

سوق الأسهم يغلق متراجعًا اليوم .. والتداولات 6.3 مليار ريال
٠٤:٢٢:٤٥ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 1 %، ليغلق عند 11230 نقطة (- 118 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

وتراجعت أسهم أرامكو ومصرف الراجحي وسابك والأهلي السعودي بنسب تراوح بين 1 و 3 %.

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هبوط الأسهم

وهبط سهم الآمار، بنسبة 5 % عند 128.20 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الأول 2023 إلى 14.5 مليون ريال وبنسبة 66 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتراجع سهم اليمامة للحديد، بنسبة 2 %، عقب تسجيل خسائر للربع الثاني المنتهي في مارس، بقيمة 17.9 مليون ريال.

سهم السعودي الألماني

تصدر سهم السعودي الألماني، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 %، وسط تداولات بلغت نحو 2 مليون سهم، وكانت الشركة أعلنت ارتفاع أرباحها للربع الأول إلى 50.1 مليون ريال.

وصعدت أسهم رعاية، و وشاكر، والتعاونية، ووقت اللياقة، وأبومعطي، بوبا العربية، بنسب تراوح بين 4 و5 %.

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