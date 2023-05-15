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لمن لديه سائق خاص.. بشرى من حساب المواطن

لمن لديه سائق خاص.. بشرى من حساب المواطن

لمن لديه سائق خاص.. بشرى من حساب المواطن
٠٣:٤٩:١١ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكد حساب المواطن مجددًا، أن استقدام العمالة المنزلية لايؤثر على استحقاق الدعم.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المستفيدين حول ما إذا كان استقدام سائق خاص يؤثر على الدعم المقدم من حساب المواطن، هل يقل، أو يزيد، أو ينقطع نهائيًا؟

وأجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” بأن “وجود العمالة لايؤثر على دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

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التسجيل في تمهير هل يؤثر على حساب المواطن؟

كشف حساب المواطن عن شروط التسجيل في برنامج الدعم للمستفيدين من برنامج تمهير.

وحددت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها، على النحو التالي:

-في حال وجود دخل من برنامج “تمهير” لابد من الإفصاح عنه.

-اختيار نوع الدخل “غير ذلك”.

-مصدر الدخل “غير ذلك” .

–كتابة مصدر الدخل (برنامج تمهير).

– وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن.

– وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمك الدعم.

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التسجيل في حافز

هل التسجيل في “حافز” يؤثر على حساب المواطن؟ وإذا انقطع هل يستمر للزوج والبنت ويخصم بحق العائل؟

أجابت “خدمة المستفيدين: “في حال وجود دخل من حافز للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

هل يتأثر حساب الموطن عند التسجيل في دعم ريف؟

أجابت الخدمة بأن “دعم ريف لايؤثر على حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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