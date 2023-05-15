من غد وحتى السبت.. تحذير من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة

تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا متقدمًا من تقلبات جوية وطقس غير مستقر على معظم مناطق المملكة، تستمر خمسة أيام.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن التقلبات الجوية المتوقعة تبدأ من مساء يوم غد الثلاثاء وتزداد شدتها من الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

هبوب رياح هابطة نشطة السرعة

وأضاف أن الحالة المتوقعة تكون على مناطق مكة المكرمة وعسير والباحة وجازان ونجران،

حيث تشهد هبوب رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها أكثر من 50 متر في الساعة.

وحذر المركز من رياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتا أكثر من 50 متر في الساعة،

على مناطق الرياض والقصيم والشرقية والمدينة المنورة، تبدأ من مساء يوم غد الثلاثاء وتزداد شدتها من الخميس وحتى يوم السبت المقبل.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من يوم غد حتى السبت المقبل.

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وبينت المديرية أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول،

ورياح هابطة نشطة السرعة، مثيرة للأتربة والغبار.

أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة

وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض.

وشـددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعـات المائية والأودية والسدود.

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وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.