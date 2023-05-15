قرار مفاجئ من أبل تجاه أجهزة MacBook .. لماذا تراجعت مبيعات الشركة؟

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أصيبت عملاق صناعة التكنولوجيا في العالم شركة “أبل” بخيبة أمل، فيما يخص مبيعات أجهزة MacBook الخاصة بها.

وكشفت أرقام المبيعات الأخيرة أن جهاز MacBook في حالة انخفاض وأن أبل يمكن أن تسحب الترقية المخططة إلى شاشات OLED لجهاز MacBook.

وخططت الشركة سابقا لنشر شاشة OLED من الجيل الثامن من سامسونج على أجهزة MacBooks في وقت مبكر من عام 2024.

شاشات OLED

ويُعتقد أن أبل على وشك إطلاق شاشات OLED مع جهاز iPad Pro في عام 2024. سيستخدم iPad Pro شاشة OLED من الجيل السادس من LG-Samsung.

وانخفضت شحنات MacBook بنسبة تصل إلى 50٪ في الربعين الماضيين. ومن غير الواضح ما إذا كان قرار ابل بوقف الترقية إلى OLED مرتبط بالتراجع في شحنات MacBook أم لا.

مبيعات الأجهزة اللوحية

في وقت سابق، نجحت شركتا أبل وسامسونج في الاستحواذ على أكثر من 50% من الحصة السوقية العالمية للأجهزة اللوحية، وذلك بحسب تقرير شركة IDC لأبحاث السوق عن الربع الأول لعام 2023.

وشهد سوق الأجهزة اللوحية تراجعًا عالميًا خلال الربع الأول من عام 2023 بلغ 19.1% على أساس سنوي. اقرأ أيضًا: “أبل” تصدر تحديثا جديدا لأجهزتها .. وهذه أبرز مميزاته أبل في المركز الأول بنسبة 30.8% واستطاعت أبل الحفاظ على ريادتها كأكبر شركة مصنعة للأجهزة اللوحية عالميًا بحصة سوقية بلغت 30.8%، إذ شحنت 10.8 مليون جهاز آيباد خلال الربع الأول من عام 2023، بتراجع 10.2% على أساس سنوي. اقرأ أيضًا: تحذير مهم من “أبل”: افعلوا هذا سريعًا تجنبًا لاختراق أجهزتكم سامسونج في المركز الثاني بنسبة 20.8% وأما سامسونج، فجاءت في المركز الثاني بعد آبل لتعد أكبر شركة مصنعة للأجهزة اللوحية بنظام أندرويد بحصة سوقية بلغت 20.8%، حيث شحنت 7.1 مليون جهاز لوحي خلال الربع الأول من العام الجاري، بتراجع بلغ 14.3% مقارنةً بنفس الفترة العام الماضي.

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