عاجل.. بشرى سارة من صندوق الشهداء حول التسجيل لحج هذا العام

تواصل – واس:

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عن فتح التسجيل لحملة أداء فرضة الحج لهذا العام 1444هـ عبر منصة “شهم” الإلكترونية، التي تُعنى بتقديم الخدمات للمستفيدين.

لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا

وأوضح الصندوق، أنه يشترط للتسجيل في الحملة ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً، ولم يسبق له الحج.

ويكون لائقاً طبيّاً ولدية القدرة على أداء مناسك الحج صحياً وجسدياً، إضافةً إلى أن تنطبق على المتقدم شروط وزارة الحج.

ونوه بالأولوية للتسجيل المبكر، مفيدًا أن إطلاق حملة أداء فريضة الحج يأتي ضمن أعمال الصندوق للاهتمام بأسر.

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وذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، وتمكين وتوفير سبل الراحة من أجل أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن الصندوق يسعى إلى تحقيق أهدافه الإستراتيجية في تمكين أسر وذوي المستفيدين والعملاء.

تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وذلك بتقديم خدمات متنوعة ومستدامة بحلول ابتكارية وتقنية، لتوفير جودة حياة لأسر وذوي الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين.

خدمة إصدار تصاريح دخول المقيمين إلكترونيًا

بدأت المديرية العامة للجوازات باستقبال طلبات إصدار تصاريح الدخول للعاصمة المقدسة إلكترونيًا للمقيمين من العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير المواطنين، والعاملين من المقيمين في المنشآت التي مقرّها العاصمة المقدسة.

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وحاملي تأشيرة العمل الموسمي والمتعاقدين مع تلك المنشآت المسجلين في نظام أجير، خلال فترة موسم حج 1444هـ.

وتأتي هذه الخدمة تسهيلاً للمستفيدين واختصاراً للوقت وتوفيرًا للجهد، حيث تتيح منصة أبشر أفراد تصاريح العمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير المواطنين.

وعبر خدمة تصاريح دخول العاصمة المقدسة في بوابة مقيم الإلكترونية لجميع المنشآت.