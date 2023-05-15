الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
قرار مفاجئ من أبل تجاه أجهزة MacBook .. لماذا تراجعت مبيعات الشركة؟
لمن لديه سائق خاص.. بشرى من حساب المواطن
خادم الحرمين يبعث رسالتين خطيتين لأمير الكويت ورئيس الإمارات
من غد وحتى السبت.. تحذير من تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة
بمواصفات “الجيل القادم”.. أستون مارتن DB GT تنطلق في هذا الموعد (صور)
تحذير من الحج والعمرة حول استخدام تأشيرة الزيارة في هذا الأمر

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مواصفات حصرية للنسخة الفاخرة من تويوتا “لكزس TX”.. و11 ميزة جديدة (صور)

مواصفات حصرية للنسخة الفاخرة من تويوتا “لكزس TX”.. و11 ميزة جديدة (صور)

مواصفات حصرية للنسخة الفاخرة من تويوتا “لكزس TX”.. و11 ميزة جديدة (صور)
٠٢:٥٣:٥٤ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت مواقع متخصصة عن بعض المواصفات الحصرية لسيارة لكزس TX النسخة الفاخرة من تويوتا جراند هايلاندر، والتي من المتوقع ظهورها في الأسواق قريبا.

وسيكون الطراز الجديد أفضل من RX L في التشكيلة ولكن أسفل سيارات GX وLX الأكبر حجمًا.

لكزس TX الجديدة كلياً تظهر في أول صور تخيلية – المربع نت

11 ميزة حصرية

1- من المتوقع أن يتم تصنيع كل من TX وجراند هايلاندر في مصنع تويوتا موتور في إنديانا.

2- الواجهة الأمامية والتي تحوي شبكًا هائلاً ومصابيح أمامية خلفية بالإضافة إلى لمسات رأسية في المصد.

3- تتميز بعمود D معتم ومصابيح خلفية مدببة وهو اختلاف كبير عن جراند هايلاندر.

تعرف على أسعار لكزس LX 2022 الجديدة كلياً في أمريكا

4- في الخلف، يربط شريط LED المصابيح الخلفية.

5- تمتلك السيارة 3 محركات متاحة بدءًا من محرك التوربو ذي الأربع أسطوانات بسعة 2.4 لتر.

6- هناك أيضًا محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا.

7- يوجد في الجزء العلوي من المجموعة محرك هجين بقوة 362 حصانًا.

8- تعتمد على منصة TNGA-K من تويوتا.

9- تتميز تويوتا SUV بميزات مثل شاشة أجهزة قياس مقاس 12.3 بوصة.

10- كما تتميز بنظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.

11- مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية للصفين الأول والثاني.

เผยข้อมูล Lexus TX 550h+ ว่าที่ SUV เบาะนั่ง 3 แถว ขนาดใหญ่ รุ่นใหม่! - รถใหม่ 2023-2024 รีวิวรถ, ราคารถใหม่, ข่าวรถใหม่, รถยนต์ : รถใหม่ 2023-2024 รีวิวรถ, ราคารถใหม่, ข่าวรถใหม่, รถยนต์

اقرأ أيضا:

شاهد: انقلاب سيارة على طريق خريص باتجاه الشرق (فيديو)

الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات سيارات سيارات جديدة سيارة ليكزس ليكزس

مواد ذات صلة

المزيد
بالفيديو.. مشاهد خلابة لسيول وادي قرى بمركز الحقو في جازان

بالفيديو.. مشاهد خلابة لسيول وادي قرى بمركز الحقو في جازان

٠٣:٠٥ م، الثلاثاء، ١٦ أغسطس ٢٠٢٢
الأحد المقبل موعد صرف الرواتب

الأحد المقبل موعد صرف الرواتب

٠٤:٤٩ م، الجمعة، ٢٤ مارس ٢٠١٧
جداول دروس الحصص من الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد عبر قنوات عين

جداول دروس الحصص من الأسبوع الأول للعام الدراسي الجديد عبر قنوات عين

٠١:٥٠ ص، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
غدًا.. فتح مسارات نفق تقاطع «طريق الملك فهد – الديوان» بالأحساء

غدًا.. فتح مسارات نفق تقاطع «طريق الملك فهد – الديوان» بالأحساء

٠٥:١٢ م، الأثنين، ٢٩ أغسطس ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *