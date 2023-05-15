مواصفات حصرية للنسخة الفاخرة من تويوتا “لكزس TX”.. و11 ميزة جديدة (صور)
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كشفت مواقع متخصصة عن بعض المواصفات الحصرية لسيارة لكزس TX النسخة الفاخرة من تويوتا جراند هايلاندر، والتي من المتوقع ظهورها في الأسواق قريبا.
وسيكون الطراز الجديد أفضل من RX L في التشكيلة ولكن أسفل سيارات GX وLX الأكبر حجمًا.
11 ميزة حصرية
1- من المتوقع أن يتم تصنيع كل من TX وجراند هايلاندر في مصنع تويوتا موتور في إنديانا.
2- الواجهة الأمامية والتي تحوي شبكًا هائلاً ومصابيح أمامية خلفية بالإضافة إلى لمسات رأسية في المصد.
3- تتميز بعمود D معتم ومصابيح خلفية مدببة وهو اختلاف كبير عن جراند هايلاندر.
4- في الخلف، يربط شريط LED المصابيح الخلفية.
5- تمتلك السيارة 3 محركات متاحة بدءًا من محرك التوربو ذي الأربع أسطوانات بسعة 2.4 لتر.
6- هناك أيضًا محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا.
7- يوجد في الجزء العلوي من المجموعة محرك هجين بقوة 362 حصانًا.
8- تعتمد على منصة TNGA-K من تويوتا.
9- تتميز تويوتا SUV بميزات مثل شاشة أجهزة قياس مقاس 12.3 بوصة.
10- كما تتميز بنظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.
11- مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية للصفين الأول والثاني.
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