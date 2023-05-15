مواصفات حصرية للنسخة الفاخرة من تويوتا “لكزس TX”.. و11 ميزة جديدة (صور)

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كشفت مواقع متخصصة عن بعض المواصفات الحصرية لسيارة لكزس TX النسخة الفاخرة من تويوتا جراند هايلاندر، والتي من المتوقع ظهورها في الأسواق قريبا.

وسيكون الطراز الجديد أفضل من RX L في التشكيلة ولكن أسفل سيارات GX وLX الأكبر حجمًا.

11 ميزة حصرية

1- من المتوقع أن يتم تصنيع كل من TX وجراند هايلاندر في مصنع تويوتا موتور في إنديانا.

2- الواجهة الأمامية والتي تحوي شبكًا هائلاً ومصابيح أمامية خلفية بالإضافة إلى لمسات رأسية في المصد.

3- تتميز بعمود D معتم ومصابيح خلفية مدببة وهو اختلاف كبير عن جراند هايلاندر.

4- في الخلف، يربط شريط LED المصابيح الخلفية.

5- تمتلك السيارة 3 محركات متاحة بدءًا من محرك التوربو ذي الأربع أسطوانات بسعة 2.4 لتر.

6- هناك أيضًا محرك هجين رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لترًا.

7- يوجد في الجزء العلوي من المجموعة محرك هجين بقوة 362 حصانًا.

8- تعتمد على منصة TNGA-K من تويوتا.

9- تتميز تويوتا SUV بميزات مثل شاشة أجهزة قياس مقاس 12.3 بوصة.

10- كما تتميز بنظام ترفيهي مقاس 12.3 بوصة وشاشة عرض على الزجاج الأمامي.

11- مقاعد قابلة للتدفئة والتهوية للصفين الأول والثاني.

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