الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بمواصفات “الجيل القادم”.. أستون مارتن DB GT تنطلق في هذا الموعد (صور)
تحذير من الحج والعمرة حول استخدام تأشيرة الزيارة في هذا الأمر
بعد السماح بالدروس الخصوصية.. تعرّف على أسعارها لطلاب المراحل الثلاثة
مواصفات حصرية للنسخة الفاخرة من تويوتا “لكزس TX”.. و11 ميزة جديدة (صور)
القوات المشتركة تطلق خامس برامجها التدريبية “حماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة”
حتى الآن.. تبرعات حملة إغاثة السودان تتجاوز 16 مليون ريال

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بمواصفات “الجيل القادم”.. أستون مارتن DB GT تنطلق في هذا الموعد (صور)

بمواصفات “الجيل القادم”.. أستون مارتن DB GT تنطلق في هذا الموعد (صور)

بمواصفات “الجيل القادم”.. أستون مارتن DB GT تنطلق في هذا الموعد (صور)
٠٣:١٥:٤٩ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت شركة أستون مارتن عن واحدة من أفضل سياراتها الرياضية والتي تسمى DB GT.

ما الذي نعرفه عن أستون مارتن DB GT القادمة؟

6 مواصفات حصرية

وأزاحت شركة صناعة السيارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها الستار عن مواصفات حصرية للسيارة.

اقرأ أيضا:

تتميز بالثبات عند المنعطفات.. مواصفات سيارة هوندا العائلية الجديدة (فيديو)

ومن المقرر أن تأتي السيارة الجديدة بمواصفات مذهلة أو إذا صح تسميته مواصفات من الجيل القادم للسيارات، وفيما يلي أبرز هذه المواصفات:

1- وحدة تحكم مركزية مليئة بعناصر التحكم، تشمل أزرارًا لإعدادات التعليق وما يشبه ميزة العادم النشط.

2- عناصر تحكم في إعدادات الثبات والجر وميزات مساعدة السائق.

ما الذي نعرفه عن أستون مارتن DB GT القادمة؟

اقرأ أيضا:

فقاعة هوائية بدلا من السقف.. سيارة بمواصفات خارقة من «ماكلارين» (صور)

3- المقاعد المدفأة / المهواة.

4- أدوات التحكم في المناخ والستيريو.

5- يُظهر جزء من الشاشة الرقمية نظامًا ذكيًا للتحكم في المناخ، وفي منتصف وحدة التحكم يوجد زر بارز لبدء / إيقاف المحرك.

6- تغييرات واضحة على الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية.

اقرأ أيضا:

تعرف على مواصفات سيارة فولكسفاغن «بولو» الجديدة

تعرف على مواصفات سيارة شانجان sc95 الجديدة

 

 

 

 

 

 

 

الكلمات الدلالية:
أحدث السيارات أستون مارتن سيارة جديدة سيارة حديثة سيارة رياضية

مواد ذات صلة

المزيد
بعد إطلاق الأعيرة التحذيرية.. الإطاحة بمهربين في كمين محكم بالحد الجنوبي (فيديو)

بعد إطلاق الأعيرة التحذيرية.. الإطاحة بمهربين في كمين محكم بالحد الجنوبي (فيديو)

١٠:٢٠ ص، الأربعاء، ٠٥ يوليو ٢٠١٧
“النفط” يواصل الهبوط متأثرا بانهيار “سيلكون فالي”.. و”برنت” يتراجع لـ 79 دولارا للبرميل

“النفط” يواصل الهبوط متأثرا بانهيار “سيلكون فالي”.. و”برنت” يتراجع لـ 79 دولارا للبرميل

٠٣:٣٠ م، الثلاثاء، ١٤ مارس ٢٠٢٣
5 تمارين منزلية للحصول على لياقة بدنية عالية

5 تمارين منزلية للحصول على لياقة بدنية عالية

٠٩:٢٥ م، الأربعاء، ٠٦ أبريل ٢٠١٦
بالفيديو.. خبير إستراتيجي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس قوة اقتصاد المملكة

بالفيديو.. خبير إستراتيجي: ارتفاع الإيرادات غير النفطية يعكس قوة اقتصاد المملكة

١١:٤٤ ص، الأربعاء، ٠٧ ديسمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *