بمواصفات “الجيل القادم”.. أستون مارتن DB GT تنطلق في هذا الموعد (صور)

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كشفت شركة أستون مارتن عن واحدة من أفضل سياراتها الرياضية والتي تسمى DB GT.

6 مواصفات حصرية

وأزاحت شركة صناعة السيارات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها الستار عن مواصفات حصرية للسيارة.

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ومن المقرر أن تأتي السيارة الجديدة بمواصفات مذهلة أو إذا صح تسميته مواصفات من الجيل القادم للسيارات، وفيما يلي أبرز هذه المواصفات:

1- وحدة تحكم مركزية مليئة بعناصر التحكم، تشمل أزرارًا لإعدادات التعليق وما يشبه ميزة العادم النشط.

2- عناصر تحكم في إعدادات الثبات والجر وميزات مساعدة السائق.

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3- المقاعد المدفأة / المهواة.

4- أدوات التحكم في المناخ والستيريو.

5- يُظهر جزء من الشاشة الرقمية نظامًا ذكيًا للتحكم في المناخ، وفي منتصف وحدة التحكم يوجد زر بارز لبدء / إيقاف المحرك.

6- تغييرات واضحة على الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية.

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