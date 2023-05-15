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اعتزازًا بالإسلام.. أول ردفعل من “مصطفى محمد” و”زكريا أبو خلال” على رفض دعم الشواذ

اعتزازًا بالإسلام.. أول ردفعل من “مصطفى محمد” و”زكريا أبو خلال” على رفض دعم الشواذ

اعتزازًا بالإسلام.. أول ردفعل من “مصطفى محمد” و”زكريا أبو خلال” على رفض دعم الشواذ
٠٥:٠١:١٦ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في ظل الجدل الذي أثير حول استبعاده من قائمة فريقه في المباراة أمام تولوز في الجولة الـ35 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، قال الدولي المصري، مصطفى محمد، مهاجم فريق نانت، إن ذلك يرجع إلى عدم رغبته بالمشاركة في جولة دعم الشواذ.

وأضاف محمد في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر”: “لا أريد أن أجادل على الإطلاق ولكن علي أن أوضح موقفي”.

وأشار إلى أن “احترام الاختلافات يعني احترام الآخر، احترام الذات، واحترام ما سيكون مشتركًا وما سيظل مختلفًا عليه”.

احترام معتقداتي الخاصة

وتابع: “أحترم كل الاختلافات وأحترم جميع المعتقدات والعقائد، ويمتد الاحترام للآخرين لكنه يشمل أيضًا احترامي لمعتقداتي الخاصة”.

وأوضح: “وبالنظر إلى أصولي وثقافتي لم أستطع أن أشارك في هذه الحملة، وأتمنى أن يتم احترام قراري إلى جانب رغبتي بألا أجادل بذلك وأن يعامل الجميع باحترام”.

وسافر محمد إلى تولوز ولكن بقي في الفندق ولم يذهب إلى الملعب مع زملائه.

وقالت إذاعة “RMC” الفرنسية، إن نانت سيفرض عقوبة مالية على مصطفى محمد على خلفية موقفه.

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ماذا قال زكريا أبو خلال؟

من جهته، كشف زكريا أبو خلال، مهاجم تولوز، عن سبب رفضه المشاركة في مباراة فريقه مع نانت، مساء الأحد التي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال المهاجم المغربي عبر حسابه في موقع “تويتر”: “لقد اتخذتُ القرار بعدم المشاركة في مباراة اليوم (أمس)”.

وأضاف: “أولاً وقبل كل شيء أرغب في التأكيد على أنني أحمل أقصى قدر من الاحترام لكل فرد، بغض النظر عن تفضيلاتهم الشخصية أو الجنس أو الدين أو الخلفية، وهذا مبدأ لا يمكن التعبير عنه بما فيه الكفاية”.

وتابع اللاعب: “الاحترام هو قيمة أحتفظ بها في تقدير عظيم يمتد للآخرين، ولكنه يشمل أيضًا معتقداتي الشخصية، وبالتالي لا أعتقد أنني الشخص المناسب للمشاركة في هذه الحملة، أتمنى بصدق أن يتم احترام قراري كما نرغب جميعًا في أن نُعامل باحترام”.

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الكلمات الدلالية:
تولوزـ الدوري الفرنسي لكرة القدم دعم الشواذ. زكريا خلال مصطفى محمد نانت

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