تحذير من الحج والعمرة حول استخدام تأشيرة الزيارة في هذا الأمر

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الحج والعمرة، أن تأشيرة الزيارة للقادمين إلى المملكة لا تسمح بأداء مناسك الحج.

وقالت في حسابها عبر موقع “تويتر”: “ضيوف الرحمن القادمون إلى مكة المكرمة، نودّ تذكيركم بأن تأشيرة الزيارة لا تسمح بأداء مناسك الحج”.

وأوضحت أن تأشيرة الزيارة 90 يومًا، كما يجب التأكد من إتمام العمرة والمغادرة قبل انتهاء فترة التأشيرة تجنباً لمخالفة الأنظمة.

وحددت السلطات، مواعيدها بدء استقبال رحلات الحج اعتباراً من 21 من مايو الحالي وحتى 22 من يونيو المقبل.

وتبدأ مرحلة مغادرة الحجاج خلال الفترة من الثاني من يوليو وحتى الثاني من أغسطس القادمين.

وتحت شعار -(حج بلا مخالف)-شددت السلطات على أنه لا إمكانية لأداء فريضة الحج إلا لمن يحمل تأشيرة مخصصة لذلك للقادمين من خارج المملكة، أو للمقيمين إقامة نظامية فيسمح لهم بأداء فريضة الحج وفقًا للشروط والأنظمة المصرح بها.

وحذرت من أن الحج دون تصريح يعرض “الحاج” لعقوبة الغرامة والترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة 10 سنوات لمخالفة أنظمة الحج.

فيديز | الحج والعمرة: تأشيرة الزيارة مدتها 90 يوما و لا تسمح بأداء مناسك الحج.. وعند إتمام العمرة يجب مغادرة المملكة قبل انتهاء المدة#الإخبارية pic.twitter.com/caTrjkLOI9 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2023

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