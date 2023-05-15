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حتى الآن.. تبرعات حملة إغاثة السودان تتجاوز 16 مليون ريال
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حتى الآن.. تبرعات حملة إغاثة السودان تتجاوز 16 مليون ريال

حتى الآن.. تبرعات حملة إغاثة السودان تتجاوز 16 مليون ريال

حتى الآن.. تبرعات حملة إغاثة السودان تتجاوز 16 مليون ريال
٠٢:٢٤:٣٢ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تجاوز مجموع تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوداني، اليوم الاثنين، ستة عشر مليون ريال.

عدد المتبرعين يتخطى 61 ألف متبرع في منصة ساهم

فيما تخطى عدد المتبرعين 61 ألف متبرع في منصة ساهم ضمن الحملة الشعبية التي يشرف عليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

الحملة انطلقت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين

ويأتي ذلك في اليوم الخامس من انطلاق الحملة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتستهدف الحملة التخفيف من معاناة الشعب السوداني جراء الاشتباكات الجارية منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وأثرت بشكل خاص على البنية التحتية.

وصول خامس طائرة إغاثية

وقبل أيام، وصلت الطائرة الإغاثية السعودية الخامسة إلى مطار بورتسودان الدولي، تحمل على متنها عشرة أطنان من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة الشعب السوداني،

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ووجه خادم الحرمين، وولي العهد، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتقديم مساعدات إنسانية متنوعة بقيمة 100 مليون دولار.

 وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم” لتخفيف آثار الأوضاع التي يمر بها الشعب السوداني حاليًا.

القطاع الطبي

وأعلن متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، أن الحملة الشعبية السعودية لمساعدة الشعب السوداني ستركز في المرحلة الأولى على القطاع الطبي.

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وأضاف: “سنركز في المرحلة الأولى للحملة على القطاع الطبي الذي هو بحاجة كبيرة جدًا،

وهناك تقييم للاحتياجات والأولويات في هذه المرحلة لعلاج المرضى والمصابين في المستشفيات”.

ويمكن التبرع عبر منصة “ساهم“، كما يمكنك التبرع عن طريق الحساب البنكي التالي:مصرف الراجحي

SA7080000500608019999908

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