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من السودان.. أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة تتكلل بالنجاح
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من السودان.. أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة تتكلل بالنجاح

من السودان.. أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة تتكلل بالنجاح

من السودان.. أكبر عملية إجلاء في تاريخ قوات المملكة تتكلل بالنجاح
٠٢:٢١:٥٧ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة، أنهت المملكة أكبر عملية إجلاء في تاريخ قواتها بنجاح منقطع النظير.

وتواصلت سفن النجاح التي رست على موانئ المملكة محملة بالمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة الفارة من الحرب المستعرة في السودان.

تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية

وأكدت وزارة الخارجية، أن المملكة أنهت تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنسانية لمواطنيها ورعايا الدول والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

المملكة تمكنت من إجلاء 8455 شخصًا

وشملت عمليات الإجلاء الإنسانية التي نفذتها المملكة، 8455 شخصًا (404 مواطنين، و8051 شخصًا ينتمون إلى 110 جنسيات ،تم إجلاؤهم بواسطة مجموعة من سفن القوات البحرية الملكية.

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كما ساعدت المملكة دولاً شقيقة وصديقة في عمليات إجلاء (11,184) شخصًا من رعاياها إلى المملكة ومن ثم إلى أوطانهم.

 وقدمت لهم كامل الرعاية والمتابعة طوال عمليات الإجلاء وبعد وصولهم إلى أراضيها ووجودهم فيها وحتى مغادرتهم لها.

المملكة تشكر السودان لتسهيل عمليات الإجلاء

وبهذه المناسبة، عبرت وزارة الخارجية عن شكر حكومة المملكة للأشقاء في جمهورية السودان على التعاون في تسهيل عمليات الإجلاء.

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 كما تقدمت بالشكر إلى جميع حكومات الدول الشقيقة والصديقة التي تابعت شؤون رعاياها الذين تم إجلاؤهم من الأراضي السودانية، وتعاونت في إنهاء الإجراءات المُتعلقة بعودتهم إلى أوطانهم.

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