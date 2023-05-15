تنبيه مهم للطلاب .. 4 خطوات لاستعراض مقعدك في اختبار التحصيل الدراسي الورقي

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كشف حساب “العناية بالمستفيدين” التابع لهيئة تقويم التعليم عن 4 خطوات لاستعراض رقم المقعد في اختبار التحصيل الدراسي الورقي عبر الموقع الإلكتروني “قياس”.

4 خطوات

وأضاف أنه يتم استعراض رقم المقعد في الاختبارات الورقية عبر الموقع الإلكتروني عبر الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع المركز الوطني للقياس

2- اختر الاختبارات المسجلة

3- حدد الاختبار المطلوب

4- انقر على عرض ستظهر لك بيانات الاختبار وبيانات الموعد ومن ضمنها رقم المقعد

في وقت سابق، تفاعل الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهه أحد المتابعين.

التحقق من الهوية

وسأل متابع عن التحقق من الهوية، وقال: “اختباري التحصيلي بعد 10 أيام وبطاقة الهويه لم أجدها (ضائعه) ولدي جواز باقي له ٢٥ يوما وينتهي، هل يكفي؟ أو أحضر بطاقة العائلة أو توكلنا أو أبشر يكفي؟”.

وأجاب حساب العناية بالمستفيدين بأن: “الهوية الرقمية المعتمدة من الجهات الرسمية (تطبيق أبشر وتطبيق توكلنا) مقبولة للتحقق من الهوية قبل دخول قاعة الاختبار، ولكن يطلب من المختبرين إحضار أصل الهوية للتحقق من الهوية أثناء تأدية الاختبار، وذلك بسبب أنه لا يسمح بإدخال أجهزة الجوال داخل قاعات الاختبار”.

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وفي وقت سابق، أوضح الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب، عبر “تويتر”، فرص اختبار القدرات العامة لطلاب الصف الثاني الثانوي فأعلى.

4 فرص وذكر الحساب أن اختبار القدرات العامة خمس فرص لجميع الطلاب والطالبات من الصف الثاني ثانوي فأعلى، تتنوع في اختبارات ورقية ورقمية، علماً بأن الحد الأعلى لدخول كلٍ من الورقي و الرقمي 4 فرص فقط.

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