بالفيديو.. مشاهد من منع هؤلاء المقيمين من دخول العاصمة المقدسة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام بدء منع المقيمين الذين لايملكون تصريحا من دخول العاصمة المقدسة.

وقال الأمن العام في بيان، إنه سيتم ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 25/ 10/ 1444 هـ منع المقيمين الذين لا يتوافر لديهم تصريح دخول من الدخول وذلك عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً للتعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى مكة المكرمة على تصريح بذلك من الجهات المختصة.

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3 فئات مستثناة

كما أكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1444هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين من حيث أتوا إلا الأتي ذكرهم:

1- من لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة.

2- من لديه هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

3- من يمتلك تصريح عمرة أو تصريح حج.

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