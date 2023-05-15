لأولياء الأمور.. 5 طرق لاستخدام طفلك الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي

تواصل – فريق التحرير:

قدمت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، نصائح للآباء بتفعيل نظام الرقابة الأبوية على الهواتف والتطبيقات، لحماية أبنائهم من المحتوى غير المناسب.

وجاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي العالمي للأسرة، الذي اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا في عام 1993، بالاحتفال به في الخامس عشر من مايو سنويًا.

وأبرزت في إنفوجراف نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر”، خمسة طرق للاستخدام الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي، وهي:

-تفعيل خاصية المراقبة الأبوية لوسائل التواصل الاجتماعي.

-تفعيل برنامج الحماية من الإعلانات المضللة.

-إدارة الوقت بوضع حد معين للطفل في وسائل التواصل الاجتماعي.

-التحدث مع الأبناء ودعم العادات الإيجابية.

-الإبلاغ عن كل محتوى سلبي.

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