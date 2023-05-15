تفاصيل إحباط محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بجدة وجازان

تواصل – فريق التحرير:

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطن بمحافظة جدة لترويجهما (33.4) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضحت المديرية أنه جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

منطقة جازان

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب (60) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وأضافت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

في وقت سابق، أعلنت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان أنها قبضت، اليوم الأحد، على مقيم من الجنسية المصرية لتهريبه نبات القات المخدر.

وأوضح أن المقيم خبأ المخدرات في مركبة يقودها بمحافظة الدائر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

اقرأ أيضًا:

وإجراء ضده.. ضبط مقيم هرّب المخدرات وخبّأها بهذه الطريقة في جازان

إحباط تهريب 27.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان، تهريب 27.5 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأكدت أنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

طريقة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة؟

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.