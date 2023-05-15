بعد السماح بالدروس الخصوصية.. تعرّف على أسعارها لطلاب المراحل الثلاثة
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سمحت إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمعلمين بتقديم دروس خصوصية للطلاب في الفترة المسائية بالمدارس والمنازل.
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8 ضوابط
وحددت الإدارة عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها ومنها ما يلي:
1- بالنسبة لرسوم المرحلة الابتدائية هي 100 ريال شهريًا للمادة الواحدة.
2- ورسوم المرحلة الإعدادية 150 ريالاً.
3- ورسوم المرحلة الثانوية 200 ريال.
4- لا يقل عدد الطلاب في المجموعات عن 7 ولا يزيد على 15 طالبًا.
5- الإعلان للطلاب وأولياء أمورهم عن المراكز وأهدافها التربوية بوسائل التواصل الرسمية.
6- للمدرسة تكون الدراسة في المراكز مسائية ما بين صلاة العصر وصلاة العشاء.
7- لا يسمح لمعلم المادة بتدريس الطلاب في الفترة الصباحية.
8- تتوقف المراكز عن العمل قبل فترة الاختبارات
في وقت سابق، أصدر مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التعليم، الدكتور ياسر بن محمد الغريبي، قرارًا يقضي بعدم ترشيح من يشغل رتبة معلم/ مساعد معلم على التشكيلات الإشرافية المدرسية، وتمديد المكلفين في التشكيلات ممن يشغلون هذه المسميات حتى تاريخ 6-1-1447 هـ.
وشدد على قيام الجهات المختصة بوضع خطة للإحلال في موعد أقصاه نهاية العام الدراسي الجاري، وفقًا لصحيفة “المدينة”.
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8 ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة
من جهة أخرى، وضعت الوزارة ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة على النحو التالي:
-يكون الحفل قبل الاختبارات النهائية.
-التأكيد على تضمين فقرات الحفل ما يعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.
-عدم مطالبة الطلبة بأي تكاليف نقدية أو عينية مقابل المشاركة في هذه الفعالية.