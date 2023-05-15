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بعد السماح بالدروس الخصوصية.. تعرّف على أسعارها لطلاب المراحل الثلاثة

بعد السماح بالدروس الخصوصية.. تعرّف على أسعارها لطلاب المراحل الثلاثة

بعد السماح بالدروس الخصوصية.. تعرّف على أسعارها لطلاب المراحل الثلاثة
٠٣:١٠:١٣ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سمحت إدارة التوجيه الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للمعلمين بتقديم دروس خصوصية للطلاب في الفترة المسائية بالمدارس والمنازل.

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8 ضوابط

وحددت الإدارة عددًا من الضوابط التي يجب الالتزام بها ومنها ما يلي:

1- بالنسبة لرسوم المرحلة الابتدائية هي 100 ريال شهريًا للمادة الواحدة.

2- ورسوم المرحلة الإعدادية 150 ريالاً.

3- ورسوم المرحلة الثانوية 200 ريال.

4- لا يقل عدد الطلاب في المجموعات عن 7 ولا يزيد على 15 طالبًا.

5- الإعلان للطلاب وأولياء أمورهم عن المراكز وأهدافها التربوية بوسائل التواصل الرسمية.

6- للمدرسة تكون الدراسة في المراكز مسائية ما بين صلاة العصر وصلاة العشاء.

7- لا يسمح لمعلم المادة بتدريس الطلاب في الفترة الصباحية.

8- تتوقف المراكز عن العمل قبل فترة الاختبارات

في وقت سابق، أصدر مدير عام شؤون المعلمين بوزارة التعليم، الدكتور ياسر بن محمد الغريبي، قرارًا يقضي بعدم ترشيح من يشغل رتبة معلم/ مساعد معلم على التشكيلات الإشرافية المدرسية، وتمديد المكلفين في التشكيلات ممن يشغلون هذه المسميات حتى تاريخ 6-1-1447 هـ.

وشدد على قيام الجهات المختصة بوضع خطة للإحلال في موعد أقصاه نهاية العام الدراسي الجاري، وفقًا لصحيفة “المدينة”.

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8 ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة

من جهة أخرى، وضعت الوزارة ضوابط للاحتفاء بخريجي الثانوية العامة على النحو التالي:

-يكون الحفل قبل الاختبارات النهائية.

-التأكيد على تضمين فقرات الحفل ما يعزز القيم الإسلامية والهوية الوطنية.

-عدم مطالبة الطلبة بأي تكاليف نقدية أو عينية مقابل المشاركة في هذه الفعالية.

الكلمات الدلالية:
أسعار الدروس الامتحانات الدروس الخصوصية الطلاب المعلمين

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