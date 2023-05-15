في تجاويف الألواح الخشبية.. إحباط تهريب نحو 1.3 مليون حبة كبتاجون بجدة

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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (1.395.930) حبة، عُثِر عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى المملكة عبر الميناء.

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في تجاويف الألواح الخشبية

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن “ألواح خشبية”، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية، عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مُخبأة في تجاويف الألواح الخشبية.

وأفادت الهيئة أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليه وهو شخص واحد.

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إحكام الرقابة الجمركية

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة..

وذلك تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها:

-على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910).

-أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa).

-أو الرقم الدولي (00966114208417)،

وقالت الهيئة إنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.