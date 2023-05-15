الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للمعلمين والمعلمات.. أسهل طريقة لمعرفة نتيجة حركة النقل الخارجي بمجرد إعلانها
وفاءً لوجوده بينهم منذ 40 عامًا.. أهالي “بلحمر” في عسير يتكفلون بزفاف نجل مقيم مصري (فيديو)
قوات الاحتلال تقتحم مدنًا فلسطينية وبيان عاجل من “التعاون الإسلامي”
بعد تراجعه 3 جلسات.. الذهب يصعد في المعاملات الفورية
48 % ارتفاعًا في إجمالي الصفقات الإيجارية في إبريل.. وهذه أكثر المناطق تسجيلًا
لحياة أسهل وأسرع.. “النقل” تكشف عن 3 مزايا لاستخدام “العنوان المختصر”

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

قوات الاحتلال تقتحم مدنًا فلسطينية وبيان عاجل من “التعاون الإسلامي”

قوات الاحتلال تقتحم مدنًا فلسطينية وبيان عاجل من “التعاون الإسلامي”

قوات الاحتلال تقتحم مدنًا فلسطينية وبيان عاجل من “التعاون الإسلامي”
١٢:٤٢:٠٢ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية، مما أدى لإصابة واعتقال العديد من الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

اقرأ أيضًا:

استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم في مدينة نابلس

وذلك خلال اقتحام بلدة بيت أمر قضاء الخليل، كما اقتحمت تلك القوات مخيم طولكرم، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.

في ذات السياق، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم ستة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مدن بالضفة الغربية.

بيان عاجل من “التعاون الإسلامي”

فيما جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف،

وفي مقدمتها حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي بيان لها  بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين والذي يوافق الخامس عشر من مايو،

وما صاحبها من تطهير عرقي وممارسة إرهاب الدولة الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

اقرأ أيضًا:

هدنة في غزة.. إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

وارتكاب الاحتلال أكثر من 51 مجزرةً راح ضحيتها حوالي 15 ألف مواطنٍ فلسطيني،

والتهجير القسري لأكثر من 950 ألفاً آخرين، وكذلك تدمير 531 قريةٍ فلسطينية بالكامل، ومصادرة أراضي وممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل.

وأوضحت المنظمة أن هذه الذكرى الأليمة لا تزال حية في الذاكرة الفردية والجماعية للأمة الإسلامية، باعتبارها علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة.

اقرأ أيضًا:

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 شهيدًا و115 جريحًا

 لما سببته من مآسٍ إنسانية وتشريد جماعي وإنكار للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولتداعيات فصولها التي ما زالت تتوالى من خلال ممارسات إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري.

الكلمات الدلالية:
الضفة الغربية القدس جرائم إسرائيل غزة فلسطين قوات الاحتلال منظمة التعاون الإسلامي نابلس

مواد ذات صلة

المزيد
«سعود الطبية»: هذه أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

«سعود الطبية»: هذه أفضل طريقة للوقاية من الإنفلونزا الموسمية

١١:٤٧ ص، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٢
مجلس الوزراء يوجه «الزراعة» بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن

مجلس الوزراء يوجه «الزراعة» بتشجيع الاستثمار في صناعة الدواجن

٠٣:٠٦ م، الأثنين، ٢٢ فبراير ٢٠١٦
«الصحة»: إصابة مواطن ثمانيني في بيشة بـ«كورونا»

«الصحة»: إصابة مواطن ثمانيني في بيشة بـ«كورونا»

٠٧:١٧ م، الثلاثاء، ١٢ يناير ٢٠١٦
الصحة: تطعيم أكثر من مليوني حالة خطرة بلقاح «الأنفلونزا الموسمية»

الصحة: تطعيم أكثر من مليوني حالة خطرة بلقاح «الأنفلونزا الموسمية»

٠٢:٥٤ م، الأثنين، ١٩ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *