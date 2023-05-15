قوات الاحتلال تقتحم مدنًا فلسطينية وبيان عاجل من “التعاون الإسلامي”

تواصل – واس:

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الاثنين، عدة مناطق في الضفة الغربية، مما أدى لإصابة واعتقال العديد من الفلسطينيين.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال، وإصابة العشرات بحالات اختناق.

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وذلك خلال اقتحام بلدة بيت أمر قضاء الخليل، كما اقتحمت تلك القوات مخيم طولكرم، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع.

في ذات السياق، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم ستة فلسطينيين، خلال اقتحامها لعدة مدن بالضفة الغربية.

بيان عاجل من “التعاون الإسلامي”

فيما جددت منظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف،

وفي مقدمتها حقه في العودة، وتجسيد إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لنكبة فلسطين والذي يوافق الخامس عشر من مايو،

وما صاحبها من تطهير عرقي وممارسة إرهاب الدولة الممنهج بحق الشعب الفلسطيني.

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وارتكاب الاحتلال أكثر من 51 مجزرةً راح ضحيتها حوالي 15 ألف مواطنٍ فلسطيني،

والتهجير القسري لأكثر من 950 ألفاً آخرين، وكذلك تدمير 531 قريةٍ فلسطينية بالكامل، ومصادرة أراضي وممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل.

وأوضحت المنظمة أن هذه الذكرى الأليمة لا تزال حية في الذاكرة الفردية والجماعية للأمة الإسلامية، باعتبارها علامة قاتمة في الضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة.

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لما سببته من مآسٍ إنسانية وتشريد جماعي وإنكار للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، ولتداعيات فصولها التي ما زالت تتوالى من خلال ممارسات إسرائيل، قوة الاحتلال الاستعماري.