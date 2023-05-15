للمعلمين والمعلمات.. أسهل طريقة لمعرفة نتيجة حركة النقل الخارجي بمجرد إعلانها

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ينتظر المعلمون نتيجة حركة النقل الخارجي المقرر الإعلان عنها يوم الخميس المقبل، وبناءً عليها سيحدد المعلم طريقه إما بتقديم اعتراض أو بقبول النتيجة.

أسهل الطرق

وفيما يلي أسهل طريقة للاستعلام عن النتيجة عبر نظام “نور” فور إعلانها.

– يمتلك كل معلم حساب خاص به على نظام “نور” بعد التسجيل فيه.

– الدخول إلى منصة نور.

– أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى حسابك على المنصة واضغط على دخول.

– الضغط على زر الاستعلام وإدخال البيانات المطلوبة.

– بعد ذلك سيتم إحالة المعلم إلى صفحة توجد بها كافة البيانات الخاصة به والنتيجة.

عن نظام نور

هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة التعليم في المملكة، بهدف الاستعلام عن نتائج الطلبة والطالبات، سواء برقم الهوية أو برقم السجل المدني، على مستوى جميع المراحل التعليمية المختلفة، بجميع المراحل ’كما يمكن ولي الأمر من تسجيل ابنائهم الكترونياً.

أهمية نظام نور

جمع و تحليل و متابعة بيانات جميع العمليات التي تخص المدرسة و التي تؤثر على مسيرة الطالب التعليمية، كما يوفر قاعدة بيانات ضخمة مستضافة داخل خوادم الوزارة وتدار من قبل فريق قواعد البينات في الوزارة و التابع للإدارة العام للتحول الرقمي.

الإعلان عن النتيجة

كانت قد حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ.

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