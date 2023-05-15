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وفاءً لوجوده بينهم منذ 40 عامًا.. أهالي “بلحمر” في عسير يتكفلون بزفاف نجل مقيم مصري (فيديو)
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وفاءً لوجوده بينهم منذ 40 عامًا.. أهالي “بلحمر” في عسير يتكفلون بزفاف نجل مقيم مصري (فيديو)

وفاءً لوجوده بينهم منذ 40 عامًا.. أهالي “بلحمر” في عسير يتكفلون بزفاف نجل مقيم مصري (فيديو)

وفاءً لوجوده بينهم منذ 40 عامًا.. أهالي “بلحمر” في عسير يتكفلون بزفاف نجل مقيم مصري (فيديو)
١٢:٤٨:٤٠ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شارك أهالي بلحمر في منطقة عسير، مقيمًا مصريًا فرحة زواج ابنه وأقاموا له حفل زفاف.

وتوافدت جموع الأهالي لحفل الزفاف لمشاركة العريس فرحته، تقديرًا ووفاءً منهم لوالجه الذي يعيش بينهم منذ أكثر من 40 عامًا، حيث يعمل بائعًا في اسواق الربيع.

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وقدم الأهالي أكثر من 85 ألف ريال للرجل مساعدة له في زواج ابنه، بينما قدم له كفيله مقر الاحتفال والعشاء مجانًا.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، مشاهد من حفل الزفاف أثارت تفاعلاً واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

واعتبروا أن ما فعله أهالي بلحمر دليل على الوفاء والتقدير من جانبهم للمقيم المصري.

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