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بعد تراجعه 3 جلسات.. الذهب يصعد في المعاملات الفورية
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بعد تراجعه 3 جلسات.. الذهب يصعد في المعاملات الفورية

بعد تراجعه 3 جلسات.. الذهب يصعد في المعاملات الفورية

بعد تراجعه 3 جلسات.. الذهب يصعد في المعاملات الفورية
١٢:٣٤:٠٦ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب عالميا حيث صعد في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة إلى 2013.79 دولاراً للأوقية “الأونصة” بعد تراجعه على مدى ثلاث جلسات.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2018.20 دولاراً للأوقية.

زيادة أسعار الفضة

وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.01 دولاراً للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1052.44 دولاراً للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1518.06 دولاراً للأوقية.

ومحليا بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.27 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 223.00 ريال.

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جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.87 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.46، وعيار 14 بـ 141.91، وعيار 12 سجل 121.63 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7566 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1703 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243,270 ريالا.

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