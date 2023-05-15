48 % ارتفاعًا في إجمالي الصفقات الإيجارية في إبريل.. وهذه أكثر المناطق تسجيلًا

تواصل – فريق التحرير:

سجّل “المؤشر الإيجاري” أكثر من 176 ألف صفقة إيجارية خلال شهر أبريل الماضي، وذلك في أكثر من 160 مدينة ومحافظة.

وشمل المؤشر جميع مدن ومناطق المملكة، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بالتكامل مع منصة سكني؛ بارتفاع في إجمالي الصفقات يتجاوز 48% مقارنة بأبريل 2022.

المؤشر الإيجاري

وأوضح “إيجار” أن تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كشف عن ارتفاع عدد الصفقات الإيجارية السكنية المسجلة خلال أبريل 2023 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وتجاوزت نسبة الارتفاع 68% بأكثر من 152 ألف صفقة، بينما سجل المؤشر 23 ألف صفقة إيجارية تجارية، بانخفاض بنسبة 17% خلال أبريل 2023 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي.

المدن الأكثر تسجيلا للصفقات

وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لشهر أبريل كأكثر المدن تسجيلاً للصفقات،

وذلك بعد أن قاربت 50 ألف صفقة سكنية وتجارية، وهو ما يمثل 28% من إجمالي الصفقات.

وبعد ذلك جاءت مدينة جدة التي زادت صفقاتها عن 30 ألف صفقة سكنية وتجارية ثم الدمام التي سجّلت أكثر من 9 آلاف صفقة.

وفي مكة المكرمة تجاوزت الصفقات 8400 صفقة، والمدينة المنورة بأكثر من 7900 صفقة،

فيما سجلت بقية المدن نحو 71 ألف صفقة سكنية وتجارية، ويمكن الوصول للمؤشر في منصة سكني عبر الرابط https://sakani.sa/reports-and-data.

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