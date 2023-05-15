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لحياة أسهل وأسرع.. “النقل” تكشف عن 3 مزايا لاستخدام “العنوان المختصر”
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لحياة أسهل وأسرع.. “النقل” تكشف عن 3 مزايا لاستخدام “العنوان المختصر”

لحياة أسهل وأسرع.. “النقل” تكشف عن 3 مزايا لاستخدام “العنوان المختصر”

لحياة أسهل وأسرع.. “النقل” تكشف عن 3 مزايا لاستخدام “العنوان المختصر”
١٢:٣١:٥٥ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت الهيئة العامة للنقل باستخدام “العنوان المختصر” في كل التعاملات اليومية لحياة أسهل وأسرع وأدق.

3 استخدامات

وقالت الهيئة إنه يمكن استخدام العنوان المختصر فيما يلي:

1- طلبات المتاجر الإلكترونية.

2- التعاملات الشخصية اليومية.

3- الوثائق الحكومية الرسمية.

في وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للنقل أن عدم التزام مقدم الخدمة باستخدام العنوان الوطني للمستفيدين عند تقديمه أيًا من الخدمات البريدية يعد مخالفة وتستوجب العقوبة.

قيمة هذه المخالفة 5 آلاف ريال

 وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام البريد التي حددت قيمة هذه المخالفة بـ 5 آلاف ريال حسب تصنيف المخالفات.

وتحديد العقوبات الذي أعلنت عنه الهيئة بداية هذا الشهر من مايو 2023، بهدف ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين.

ووضع الأدوات النظامية المناسبة لحماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها وتنميتها، والارتقاء بمستوى جودتها.

أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر

وشددت على أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر والمكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام الذي يمثل نظامًا لعنونة موقع المستفيد بشكلٍ رسمي ودقيق.

وذلك طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية، كما يؤهله للحصول على خدمات لوجستية ذات جودة وكفاءة مما يمكنه من التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة بشكل آمن وميسر.

خدمات العنوان الوطني المختصر

وأشارت الهيئة إلى أن خدمات العنوان الوطني المختصر التي تشمل الأفراد وقطاع الأعمال تقدم مجانًا وتتميز بتغطيتها لمناطق المملكة كافة بدقة عالية تصل إلى 1 متر مربع.

إضافة إلى أنها تؤهل المستفيد أو المستخدم من الحصول على 10 عناوين في مختلف أنحاء العالم عن طريق خدمة عالمي.

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أخبار السعودية السعودية العنوان المختصر المملكة النقل هيئة النقل

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