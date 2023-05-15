بشرى سارة للخريجين.. مجموعة “تداول” تطرح برنامج التطوير براتب 14 ألف ريال

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أعلنت شركة السوق المالية “تداول”، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين لعام 2023م بمدينة الرياض.

وزفت بشرى سارة، لخريجي البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والقانونية والهندسية والمالية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة

– يستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في “مختلف التخصصات”.

مدة البرنامج

– مدة “9” أشهر.

من المزايا

1- راتب شهري حسب المؤهل:

– لحملة البكالوريوس “12,350 ريال”.

– لحملة الماجستير “14,000 ريال”.

2- تأمين طبي للمتدربين وأسرهم “الزوج / الزوجة ، الأبناء”.

3- إجازة سنوية.

4- الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

5- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

الشروط

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2- خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في “مختلف التخصصات” من جامعة مُعتمدة.

3- الالتزام بدوام كامل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).