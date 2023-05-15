الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بشرى سارة للخريجين.. مجموعة “تداول” تطرح برنامج التطوير براتب 14 ألف ريال
ارتكب عدة جرائم.. تنفيذ حكم الشرع بأحد الجناة في منطقة القصيم
“مدني جازان” يُخمد حريقًا في ورشة نجارة دون إصابات
تعادل 4 آلاف خطوة يوميًا.. “أطعمة خارقة” لا غنى عنها في نظامك الغذائي
شاهد: انقلاب سيارة على طريق خريص باتجاه الشرق (فيديو)
بالتفاصيل.. “إنفاذ” يستعرض أكثر من 70 عقارًا للبيع والتصفية في 8 مناطق

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بشرى سارة للخريجين.. مجموعة “تداول” تطرح برنامج التطوير براتب 14 ألف ريال

بشرى سارة للخريجين.. مجموعة “تداول” تطرح برنامج التطوير براتب 14 ألف ريال

بشرى سارة للخريجين.. مجموعة “تداول” تطرح برنامج التطوير براتب 14 ألف ريال
١٢:٢٧:٥١ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة السوق المالية “تداول”، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين  لعام 2023م بمدينة الرياض.

وزفت بشرى سارة، لخريجي البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والقانونية والهندسية والمالية، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الفئة المستهدفة

– يستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في “مختلف التخصصات”.

مدة البرنامج

– مدة “9” أشهر.

من المزايا

1- راتب شهري حسب المؤهل:

– لحملة البكالوريوس “12,350 ريال”.

– لحملة الماجستير “14,000 ريال”.

2- تأمين طبي للمتدربين وأسرهم “الزوج / الزوجة ، الأبناء”.

3- إجازة سنوية.

4- الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.

5- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

الشروط

1- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

2- خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في “مختلف التخصصات” من جامعة مُعتمدة.

3- الالتزام بدوام كامل.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م.

طريقة التقديم

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البكالوريوس الماجستير بدء التقديم برنامج تطوير الخريجين بشرى سارة تداول شركة السوق المالية فرص عمل

مواد ذات صلة

المزيد
القبض على “مزور”.. انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب

القبض على “مزور”.. انتحل صفة غير صحيحة وارتكب حوادث سلب

١٠:٤٠ م، الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠٢٣
أمريكا.. «تويتر» يحذف تغريدات تدعو إلى التصويت لـ«كلينتون» في الانتخابات الرئاسية

أمريكا.. «تويتر» يحذف تغريدات تدعو إلى التصويت لـ«كلينتون» في الانتخابات الرئاسية

٠٤:٥٨ م، الجمعة، ٠٤ نوفمبر ٢٠١٦
«العمل والتنمية الاجتماعية» تُحقّق مع والدة الطفل المُعنف والأم تنفي ضربه (فيديو)

«العمل والتنمية الاجتماعية» تُحقّق مع والدة الطفل المُعنف والأم تنفي ضربه (فيديو)

٠٨:١٥ م، الأربعاء، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٦
13 فائدة صحية لفاكهة السفرجل

13 فائدة صحية لفاكهة السفرجل

٠٨:٠٢ م، الجمعة، ٢٢ يناير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *