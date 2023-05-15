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“مدني جازان” يُخمد حريقًا في ورشة نجارة دون إصابات

“مدني جازان” يُخمد حريقًا في ورشة نجارة دون إصابات

“مدني جازان” يُخمد حريقًا في ورشة نجارة دون إصابات
١٢:٠٣:٤١ م، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن إدارة مدني جازان، أخمدت اليوم الاثنين حريقًا شب في ورشة نجارة.

السيطرة على الحريق دون إصابات

وأوضح أن فرق الإنقاذ التابعة لإدارة مدني جازان تمكنت من السيطرة على حريق شب في إحدى ورش النجارة دون وقوع أي إصابات.

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أهمية كواشف الدخان في الإنذار المبكر عن الحرائق

فيما أكدت المديرية أهمية كواشف الدخان في الإنذار المبكر عند وجود حريق في المواقع التي يتم تركيبها فيها والإسهام في سلامة الأرواح وحماية الممتلكات.

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ضرورة الاتصال على هذه االأرقام

ودعت المديرية إلى الاتصال بالرقمين “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و”998″ في بقية مناطق المملكة، للإبلاغ عن أي حريق، وضرورة إتباع إرشادات وتعليمات السلامة.

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