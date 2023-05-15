5 أسباب تجعلك تعاني من البشرة الدهنية.. كيف تعالجها؟

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عندما تشعر بالحرارة والتعرق، فإنه من الطبيعي أن يكون وجهك لامعًا، لكن عندما يستمر ذلك بشكل دائم، فإن بشرتك دهنية.

وتقول إيزابيلا بولتكا، اختصاصية جلدية في عيادة دكتور ديفيد جاك بلندن، إن “الزهم”، “مكون ضروري للبشرة الصحية” تفرزه الغدد الدهنية، وهي غدد مجهرية توجد في بصيلات الشعر.

وأوضحت، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، أن “الزهم عبارة عن مزيج معقد من الأحماض الدهنية والسكريات والشمع والمواد الكيميائية الطبيعية الأخرى التي تشكل حاجزًا وقائيًا ضد تبخر الماء”.

وأشارت إلى أننا بحاجة إلى الزهم لأنه “يرطب ويحمي سطح جسمك بالكامل تقريبًا”.

يساعد الزهم في الحفاظ على الجلد، فيما يحصل الأشخاص ذوو البشرة الدهنية على بشرة أكثر سمكًا وتجاعيد أقل.

في المقابل، يمكن للبشرة الدهنية أن تسد المسام وتؤدي إلى ظهور حب الشباب.

في تفسيرها لسبب كون بعض الناس بشرتهم أكثر دهنية من غيرهم، تقول اختصاصية البشرة إن كل شخص مختلف، ولكن “من الممكن أن يكون لديك الكثير من الدهون أو القليل جدًا منها”.

وأضافت: “إذا كانت بشرتك دهنية جدًا، فقد ينتج جسمك كمية زائدة من خليط الدهون (الجزيئات الشبيهة بالدهون) التي تشكل الزهم.”

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هرمونات خارج السيطرة

لدينا جميعًا هرمونات في أجسامنا، هناك صلة قوية بين بعضها وكمية الدهون على وجهنا.

وأشارت إيزابيلا إلى أن الأندروجينات هي الهرمونات المسؤولة عن تنظيم إنتاج الدهون بشكل عام”، لافتة إلى أن “الأندروجينات النشطة جدًا، مثل التستوستيرون، تنتجها الغدد الكظرية والمبيضان أو الخصيتان”.

وأوضحت أنه يتم تنظيم هذه الغدد بواسطة الغدة النخامية في الدماغ، فيما مكن أن يؤدي تذبذب هذه الهرمونات المنظمة للدهون إلى زيادة الدهون.

البشرة الدهنية قبل الدورة الشهرية

تقول إيزابيلا إن التقلبات الهرمونية التي تؤدي إلى زيادة الدهون يمكن أن تحدث قبل الدورة الشهرية مباشرة، وأثناء الحمل وانقطاع الطمث والبلوغ. “بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن هرمون البروجسترون ليس من الأندروجين ، يبدو أن له تأثير على إنتاج الدهون”.

حمية التهابية

تقول إيزابيلا: “ما تأكله له تأثير هائل ليس فقط على صحتك ومزاجك العام، ولكن أيضًا على بشرتك وشعرك وأظافرك”.

و”في حين أنه من الطبيعي تمامًا أن يكون لديك بشرة دهنية، فقد يكون من المفيد النظر إلى نظامك الغذائي إذا كنت تفرز دهونًا زائدة، حيث يمكن أن تؤدي بعض الأطعمة إلى إنتاج الدهون وظهور المزيد منها، مما يؤدي إلى ظهور البثور”، وفق قولها.

وتنصح خبيرة البشرة بالتقليل من الأطعمة المسببة للالتهابات مثل رقائق البطاطس والمعجنات والأطعمة المقلية وحبوب الإفطار والمشروبات الغازية واللحوم المصنعة.

وتدعو إلى اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابا ، غني بمضادات الأكسدة والألياف والدهون الجيدة والبروتينات.

وتعتبر الأسماك الدهنية والفواكه والخضروات وزيت الزيتون من الأطعمة الجيدة المضادة للالتهابات التي يجب تضمينها في النظامك الغذائ.

وتقول إيزابيلا: “الحفاظ على رطوبة جسمك أمر ضروري لبشرتك أيضًا”.

ويوصي بشرب ما لايقل عن ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا، قد ترتفع لأكثر من ذلك عند النشاط، أو أثناء الطقس الدافئ.

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عدم النوم بما فيه الكفاية

يقول إيزابيلا: “إن الحصول على القدر المناسب من الراحة كل ليلة أمر مهم للصحة الشاملة، ويمكن أن يؤثر أيضًا بشكل كبير على مظهر ومظهر الجلد”.

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى مقاومة الأنسولين. ويمكن أن تؤدي زيادة الأنسولين إلى تكوين IGF-1، وهو هرمون يحفز زيادة إنتاج الزهم”.

ويساعد النوم لمدة سبع ساعات على الأقل ليس فقط في تجنب البشرة الدهنية، ولكنه مفيد لصحتك العامة ورفاهيتك.

لذا ينصح بالاسترخاء قبل النوم لتتيح لنفسك أفضل فرصة لقضاء ليلة مريحة؛ وتجنب الشاشات والإضاءة الخافتة وأي شيء يسبب التوتر.

التوتر وعدم ممارسة الرياضة بشكل كافٍ

تحذر إيزابيلا : “حاول التحكم في إجهادك، حيث إنه مرتبط بمقاومة الأنسولين”، وتنصح بالبقاء نشيطًا كوسيلة للتغلب على التوتر، مع العناية بالبشرة أيضًا.

وبينت أن “النشاط البدني يقلل من هرمون الكورتيزول لذلك قد يساعدك في الحصول على بشرة أكثر صفاءً”.

وأشارت إلى أن “النشاط البدني يحسن الدورة الدموية، ويزيد من امتصاص الأكسجين، ويخفف من مستويات السكر في الدم، وهو أمر مفيد للبشرة”.

ومع ذلك، بعد ممارسة الرياضة، من المهم الاستحمام وإزالة الملابس الرياضية واستخدام منظف لغسل وجهك لمنع ظهور حب الشباب.

منتجات العناية بالبشرة

يمكن أن تساعد بعض المكونات في تحقيق التوازن ومحاربة البشرة الدهنية،

يقول إيزابيلا إن المكونات التي يجب البحث عنها في منتجات العناية بالبشرة تشمل حمض الساليسيليك وحمض الأزيليك والريتينول والنياسيناميد.

ومع ذلك، حذرت من غسل الوجه، لأنه يمكن أن يزيل الكثير من الزيت، لدرجة أن الغدد الدهنية لديك تنتج المزيد بشكل عاجل.

وتوصي إيزابيلا أيضًا بوضع واقي الشمس 50 يوميًا بغض النظر عن نوع بشرتك.