الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
الشروط والتفاصيل.. “كفاءة المشروعات الحكومية” تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني
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الشروط والتفاصيل.. “كفاءة المشروعات الحكومية” تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني

الشروط والتفاصيل.. “كفاءة المشروعات الحكومية” تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني

الشروط والتفاصيل.. “كفاءة المشروعات الحكومية” تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني
١١:٢٨:٥٦ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “اكسبرو” بالرياض عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني.

وأوضحن أن البرنامج يستهدف الطلاب المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1445هـ.

وذلك في بيئة عمل تُنمّي وتطور قدرات الكفاءات الطموحة، وتتيح لهم آفاق التطور المهني لاكتساب الخبرات النوعية، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

التخصصات

– التخصصات الهندسية.

– التصميم الجرافيكي.

– القانون.

– تخصصات المحاسبة والمالية.

– التسويق المؤسسي والإعلام.

– إدارة الأمن والسلامة.

– نظم المعلومات الإدارية.

– إدارة سلاسل الإمداد.

– الإدارة العامة.

– الأمن السيبراني.

– الحاسب الآلي.

– الموارد البشرية.

– إدارة المشاريع.

– اللغات والترجمة.

– العلاقات العامة.

المكان

– مدينة الرياض.

التفاصيل

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ملاحظة

– إرفاق خطاب الجامعة والسيرة الذاتية.

موعد التقديم

– التقديم مُتاح الآن، بدأ اليوم الاثنين بتاريخ 1444/10/25هـ الموافق 2023/05/15م وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/11هـ الموافق 2023/05/31م.

طريقة التقديم

– من خلال الرابط التالي:

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