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وزير المالية: المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي (فيديو)
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وزير المالية: المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي (فيديو)

وزير المالية: المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي (فيديو)

وزير المالية: المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي (فيديو)
١١:٠٧:٢٤ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي.

وأضاف الجدعان، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بجدة، أن المملكة قدمت عدة مبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية بالمنطقة.

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أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية

وأوضح أن “الأزمات أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول العربية”، مشددًا على أن “التحديات العالمية تتطلب تطوير نماذج مالية مستدامة بمنطقتنا”.

وخلال مشاركته باجتماع الطاولة المستديرة للبنك الإسلامي للتنمية التي انعقدت في مصر في العام الماضي تحت شعار “بعد التعافي من الجائحة – الصمود والاستدامة”، دعا الجدعان البنك إلى وضع خطة عاجلة وشاملة للتعامل الباكر مع التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي للدول الأعضاء.

وأشار وزير المالية إلى استعداد المملكة لتقديم الدعم الفني في هذا الجانب.

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الكلمات الدلالية:
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