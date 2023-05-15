انطلاق أعمال المجتمع الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية في جدة

تواصل – فريق التحرير:

بدأت اليوم الاثنين الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الـ “111” للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وتترأس المملكة الجلسة الوزارية ممثلة في وزير المالية محمد الجدعان، وذلك تحضيرًا للقمة العربية المقبلة.

وفي وقت سابق، عقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس اجتماعها برئاسة ممثل موريتانيا محمد تقره، وذلك لإعداد الملف الاجتماعي للدورة الوزارية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة عددًا من البنود التي تغطي انشغالات العالم العربي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية.

استعراض الملف الاقتصادي أمام القمة العربية المقبلة

ومنها الملف الاجتماعي الذي سيعرض أمام القمة العربية المقبلة والمقرر عقدها في المملكة العام الجاري.

والقمة التنموية في نواكشوط نوفمبر المقبل، وتطورات الاتحاد الجمركي، والاستثمار في الدول العربية لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكدت الجامعة الدول العربية أن الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية المقبلة المقرر عقدها في المملكة العام الجاري يتضمن عددًا من الموضوعات المهمة.

وتابعت أن هذه الموضوعات تمس المواطن العربي بمختلف فئاته وفي مقدمتها الموضوعات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة والسياسات الاجتماعية والتنموية في مرحلة التعافي من جائحة كورونا.

فيما تواصلت الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية لمناقشة الملف الاقتصادي والتنموي للدورة الوزارية.