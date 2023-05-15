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العظمى 43.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة في المملكة

العظمى 43.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة في المملكة

العظمى 43.. استمرار الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة في المملكة
١٠:٥٥:١٧ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 43 درجة في مكة المكرمة.

وسجل 43 درجة في المدينة المنورة، و42 درجة في الخرج، و41 درجة في المدينة وشرورة ووادي الدواسر، و40 درجة في الأحساء.

كما سجل 39  في الخرج، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة وأبها 30 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف والقريات والباحة وأبها 17 درجات مئوية.

عرعر 20 والطائف ونجران وسكاكا وتبوك درجة مئوية.

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أمطار رعدية ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

سحب رعدية ورياح مغبرة على الرياض

في حين قد تتخلل الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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