ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 223 ريالاً

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس الأحد، إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 243.27 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 223.00 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.87 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 182.46، وعيار 14 بـ 141.91، وعيار 12 سجل 121.63 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7566 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1703 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 243,270 ريالا.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 242.56 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 222.35 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 212.25 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 181.93، وعيار 14 بـ 141.50، وعيار 12 سجل 121.28 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7544 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1698 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 242,564 ريالا.

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