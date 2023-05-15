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مطلقة ولديها طفلتان ومعها سجل أسرة.. هل يحق لهم السفر بجواز واحد؟ “الجوازات” تُجيب

مطلقة ولديها طفلتان ومعها سجل أسرة.. هل يحق لهم السفر بجواز واحد؟ “الجوازات” تُجيب

مطلقة ولديها طفلتان ومعها سجل أسرة.. هل يحق لهم السفر بجواز واحد؟ “الجوازات” تُجيب
١٠:٢٩:١٠ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للجوازات، أن سجل الأسرة لا يُعد وثيقة سفر، وأنه يجب إصدار جواز سفر مستقل لكل شخص.

جاء ذلك ردًا على سؤال سيدة توضح أنها مطلقة ولديها طفلتان ومعها سجل أسرة وهل يحق لهم السفر بجواز واحد؟

اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة

في الوقت نفسه، حددت الإدارة العامة للجوازات 6 اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

1 – قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

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2 – أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

3 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

4 – الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

5 – سجّل الأسرة وثيقة إثبات للتابعين داخل المملكة ولا تمكن حاملها من السفر لدول الخليج.

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6 – الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 10 سنوات فأكثر ومن لديه جواز سفر ساري،

(3أشهر للدول العربية و6 أشهر لبقية الدول) فبإمكانه السفر إلى الخارج دون الحاجة لتسجيل الخصائص الحيوية في الأنظمة الآلية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

وتُقدّم وزارة الداخلية خدمة الاستعلام العام عن تفاصيل صلاحية تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا عبر “أبشر”، بهذه الخطوات:

1 – تسجيل الدخول إلى بوابة أبشر الإلكترونية.

2 – اختيار “المقيمون” من القائمة الرئيسة.

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3 –  الذهاب إلى خدمات التأشيرات من قائمة الخدمات الإلكترونية.

4 – إدخال المعلومات المطلوبة: رقم رخصة الإقامة، ورقم هوية صاحب العمل، والرمز المرئي، ورقم التأشيرة، ورقم الجواز.

5 – يعرض النظام معلومات التأشيرة.

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أخبار السعودية الإدارة العامة للجوازات الجوازات السفر سجل الأسرة سفر المطلقة صلاحية الهوية الوطنية منصة أبشر

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