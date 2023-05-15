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“الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي عند 2.7%

“الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي عند 2.7%

“الإحصاء”: استقرار معدل التضخم في المملكة على أساس سنوي عند 2.7%
١٠:١٢:٢٦ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة الإحصاء عن استقرار مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 2.7% خلال شهر إبريل 2023 وذلك مقارنة بشهر إبريل 2022.

واستقر المؤشر دون تغير عن الشهر السابق بسبب ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.1%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن أسعار الإيجارات كانت المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر إبريل 2023 على أساس سنوي.

وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.6% في شهر أبريل 2023، والتي تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.2%.

ارتفاع أسعار الأغذية

وبحسب التقرير، ارتفعت أسعار الأغذية أيضًا بنسبة 1%؛ متأثرة بارتفاع أسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 10.9%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنحو 3%، بعد ارتفاع أسعار التعليم ماقبل الابتدائي بنسبة 4.5%.

كما سجلت أسعار النقل ارتفاعًا بنسبة 1.1%؛ نتيجة لارتفاع أسعار خدمات النقل بنسبة 6%، كما ارتفعت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 6.2%؛ متأثرة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة 6.1%.

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