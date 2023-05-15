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تراجع جديد في أسعار النفط.. و”برنت” أقل من 74 دولارًا للبرميل
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تراجع جديد في أسعار النفط.. و”برنت” أقل من 74 دولارًا للبرميل

تراجع جديد في أسعار النفط.. و”برنت” أقل من 74 دولارًا للبرميل

تراجع جديد في أسعار النفط.. و”برنت” أقل من 74 دولارًا للبرميل
٠٩:٥٦:٤٢ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، نتيجة مخاوف متعلقة بالطلب على الوقود في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين عالميين.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا أو 0.6 في المئة إلى 73.74 دولار للبرميل بحلول الساعة (01:30) بتوقيت جرينتش، بحسب “رويترز”.

تراجع العقود الآجلة

كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 37 سنتًا أو 0.5 في المئة إلى 69.67 دولار للبرميل.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض الخامان لرابع أسبوع على التوالي، وهي أطول مدة تراجع متصلة على أساس أسبوعي منذ سبتمبر 2022.

وجاء الانخفاض بفعل مخاوف من دخول الولايات المتحدة مرحلة ركود بسبب وجود “احتمال كبير” لتخلف تاريخي عن سداد الدين في أول أسبوعين من يونيو.

آخر جلسات الأسبوع

وفي آخر جلسات الأسبوع الماضي، تكبد النفط خسائر أسبوعية جديدة للأسبوع الرابع على التوالى، حيث انخفض خام القياس العالمى برنت بنحو 1.5%، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 1.8%.

وسجلت أسعار النفط 74.17 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 70.04 دولار.

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