تحذير من تعمّق منخفض جوي في طبقات الجو أو اتساع رقعة السُحب الرعدية

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حذر خبراء الطقس، من تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا واتساع رقعة السُحب الرعدية اعتبارًا من الخميس.

منخفض جوي في طبقات الجو العليا

وحسب “طقس العرب”، فإن آخر الخرائط الجوية تُشير بأن هُناك منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا.

يُتوقع أن يقترب المنخفض الجوي من شمال الجزيرة العربية مع مُنتصف ونهاية الأسبوع.

امتداد السُحب الرعدية الماطرة

وتؤدي الحالة المتوقعة إلى امتداد السُحب الرعدية الماطرة لمناطق عِدّة من وسط وشرق المملكة وقد تطال بعض المناطق الشمالية.

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ويتوقع الخبراء أن تهب يومي الثلاثاء والأربعاء، رياح وأتربة مُثارة وأمطار رعدية في مناطق مُتفرقة من جنوب ووسط المملكة.

الطقس اليوم مُستقر وحار في معظم المناطق

كما يبقى الطقس اليوم مُستقرًا وحارًا في مُعظم المناطق، مع نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أجزاء من وسط المملكة.

ويُتوقع بمشيئة الله أن تتهيأ الفرصة تدريجيًا فترة ما بعد ظهر يومي الثلاثاء والأربعاء، لتكاثر السُحب الركامية على أجزاء من مُرتفعات شرق جازان ونجران و عسير.

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أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها

وتمتد تدريجيًا لتطال بعض المناطق الوسطى والشرقية، وتترافق بهطول أمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها،

ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة في نطاقات ضيقة وتُصحب بحدوث الرعد.

ويتزامن ذلك مع نشاط للرياح الجنوبية على أجزاء عِدّة من وسط المملكة.

وتعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، كما وتنشط الرياح إبان مُرور السُحب الرعدية.

وبدءاً من يوم الخميس، متوقع أن تعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا واتساع رقعة السُحب الرعدية

ويتعمق منخفض جوي في طبقات الجو العليا من شمال غرب الجزيرة العربية وذلك بالتزامن مع تدفق رطوبة مدارية من بحر العرب.

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اتساع رقعة السُحب الركامية

مما يؤدي إلى اتساع رقعة السُحب الركامية بمشيئة الله لتشمل أجزاء عِدّة من جنوب غرب المملكة ووسط وشرق المملكة، وتطال بعض المناطق الشمالية ولكن بشكل أقل.

وتترافق السُحب بهطول أمطار مُتوسطة في مُجملها، تكون غزيرة في بعض المناطق ومصحوبة بحدوث العواصف الرعدية.

وتساقط حبات من البَرَد الكثيف أحيانًا، مما يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب بالإضافة إلى ارتفاع منسوب المياه في الطرقات.

أمطار رعدية ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

سحب رعدية ورياح مغبرة على الرياض

في حين قد تتخلل الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.