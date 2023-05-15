متى يكون جفاف الفم علامة على مشكلة صحية خطيرة؟

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قالت طبيبة الأسنان، أماندا شيهان، إن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من جفاف الفم.

وأضافت، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”: “جفاف الفم هو نتيجة عدم إفراز الفم لما يكفي من اللعاب، الأمر الذي قد يكون مزعجًا ويزيد من مخاطر تسوس الأسنان والالتهابات”.

وأشارت إلى أن “اللعاب يلعب دورًا حاسمًا في نظافة الفم لدينا”، إذ أنه ينظف الفم من البكتيريا، وبالتالي يمنع تراكم الترسبات على الأسنان.

“مع انخفاض اللعاب، تصبح الأسنان أكثر عرضة للتسوس، وتصبح الأنسجة الرخوة في فمك حساسة وعرضة للعدوى”، كما تقول طبيبة الأسنان.

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ما الذي يسبب جفاف الفم؟

هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشخص يعاني من جفاف الفم، من تناول الأدوية إلى الشعور بالتوتر.

وقالت شيهان: “هناك عدد من الدراسات تربط هذه الحالة بقضايا صحية أكثر خطورة مثل السكري والسرطان وأمراض المناعة الذاتية”.

لكنها أكدت أن “جفاف الفم شائع جدًا ونادرًا ما يكون علامة على أي شيء خطير”.

وتابعت: “يمكن تخفيف أعراض جفاف الفم بعدة طرق، حسب السبب وراء المشكلة. يمكنك تخفيف الانزعاج عن طريق الحفاظ على رطوبتك والحفاظ على نظافة الفم الجيدة”.

تتضمن النظافة الجيدة للفم، الروتين اليومي للعناية بالفم، والحفاظ على فحوصات الأسنان المنتظمة.

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الأساليب المعتمدة لتخفيف جفاف الفم

وكشفت هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا عن الأساليب المعتمدة لتخفيف جفاف الفم والتي تشمل ما يلي:

-مص مكعبات الثلج أو مصاصات الثلج.

-ارتشف مشروبات باردة غير محلاة.

-امضغ علكة خالية من السكر.

وقالت شيهان: “قد ينصحك أيضًا بالمنتجات المتخصصة التي يمكن أن تساعد في تخفيف أعراض جفاف الفم”.

وقدمت بعض النصائح الأخرى والتي تشمل:

-اختر فرشاة أسنان ذات خيوط ناعمة ولطيفة.

-استخدم معجون أسنان يحتوي على الفلورايد.

-تأكد من تنظيف أسنانك بالفرشاة صباحًا ومساءً.