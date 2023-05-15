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شاهد.. لحظة فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف المياه في وادي بيشه

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شاهد.. لحظة فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف المياه في وادي بيشه

شاهد.. لحظة فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف المياه في وادي بيشه

شاهد.. لحظة فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف المياه في وادي بيشه
٠٩:٠٤:٣٥ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة فتح سد الملك فهد في محافظة بيشه، وهو ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط.

أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم

وسد الملك فهد هو أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه.

حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون مترٍ مكعب.

تصريف 40 مليون متر مكعب من المياه

وصباح اليوم الاثنين، تم فتح بوابات السد لتصريف 40 مليون متر مكعب من المياه في وادي بيشه في منطقة عسير جنوب المملكة.

أمطار رعدية ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان، عسير والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة

السماء غائمة جزئيًا على حائل والقصيم

في حين تكون السماء غائمةً جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.

سحب رعدية ورياح مغبرة على الرياض

في حين قد تتخلل الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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