شاهد.. لحظة فتح بوابات سد الملك فهد لتصريف المياه في وادي بيشه

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة فتح سد الملك فهد في محافظة بيشه، وهو ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط.

أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم

وسد الملك فهد هو أكبر السدود في المملكة من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه.

حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون مترٍ مكعب.

تصريف 40 مليون متر مكعب من المياه

وصباح اليوم الاثنين، تم فتح بوابات السد لتصريف 40 مليون متر مكعب من المياه في وادي بيشه في منطقة عسير جنوب المملكة.

سد الملك فهد في محافظة #بيشه ثاني أكبر سد في الشرق الأوسط و أكبر السدود في #السعوديه من حيث الحجم والطاقة التخزينية للمياه

حيث يصل ارتفاعه إلى 103 أمتار ، وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون مترٍ مكعب

اليوم تم فتح بوابات السد لتصريف 40 مليون مكعب من المياه في وادي بيشه

٢٤ شوال١٤٤٤ pic.twitter.com/sfIjlNHL6A — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) May 14, 2023

أمطار رعدية ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران وجازان، عسير والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة

السماء غائمة جزئيًا على حائل والقصيم

في حين تكون السماء غائمةً جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.

سحب رعدية ورياح مغبرة على الرياض

في حين قد تتخلل الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول.

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