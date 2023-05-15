خطوة مفاجئة من جوجل لمنافسة “شات جي بي تي”.. ماذا فعلت في “بارد”؟

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أطلقت شركة جوجل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي “بارد” الخاصة بها في 180 دولة حول العالم.

وتستهدف جوجل من هذه الخطوة منافسة منصة المحادثة “شات جي.بي.تي” التابعة لمايكروسوفت.

وقالت الشركة إنها قررت تأجيل إطلاق المنصة التي تتحدث باللغات الإنجليزية واليابانية والكورية، في دول الاتحاد الأوروبي حتى تتأكد من توافقها مع الأطر القانونية للاتحاد.

3 مميزات جديدة

وبالنسبة للتحسينات الجديدة التي أدخلتها جوجل على منصة “بارد” فهي تشمل الآتي:

1- وضع التشغيل في الظلام.

2- خيار إرسال شفرات البرمجة التي يقوم بتوليدها.

3- تدعم لغة برمجة “بارد” 40 لغة أخرى سيتم إطلاقها تباعًا.

وبإمكان الإصدار الجديد للمنصة الإجابة عن أسئلة معقدة، ويستطيع صياغة جمل كاملة ردًا على الأسئلة، في الوقت الذي يقدم فيه روابط الإنترنت العادلة ومصادر المعلومات.

وحين يتم توجيه سؤال إلى منصة بارد عن الدراجات الهوائية فإن الإجابة تتضمن أيضًا العروض المناسبة المتاحة من متاجر بيع الدراجات.

واشتدت المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي؛ إذ تسعى الشركات لفرض سيطرتها بقوة على المنصة والتي يبدو أنها ستكون مميزة في المستقبل القريب.

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