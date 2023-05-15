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ساعة “أبل” تنقذ شابًا بعد تعرضه لحادث دهس

ساعة “أبل” تنقذ شابًا بعد تعرضه لحادث دهس

ساعة “أبل” تنقذ شابًا بعد تعرضه لحادث دهس
٠٨:٥٤:١٥ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تلعب التكنولوجيا الذكية، دورًا مهمًا في حياة كثير من الناس حاليًا، وقد يصل الأمر إلى حد إنقاذ حياتهم.

فبعدما تعرض مايكل برودكورب لحادث دهس بمدينة إيجان بولاية مينيسوتا الأمريكية في الشهر الماضي، سارعت ساعة “أبل” التي كانت في يده وقت الحادث إلى الاتصال بالطوارئ وأبلغت عائلته بما حدث.

وقال برودكورب، وفقًا لشبكة “سي إن إن”، إن الساعة “عرفت أنني تعرضت لسقوط شديد وأنني فقدت الوعي في فترة زمنية محددة، لذلك اتصلت الساعة بـ911 (الطوارئ)”.

من جانبها، قالت شرطة إيجان إن السائق كان صبيًا يبلغ من العمر 17 عامًا وتواصلت عائلته مع الشرطة بعد الحادث، وأجرى الضباط تحقيقًا مع المراهق.

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واقعة أخرى

وفي واقعة شبيهة أورد تفاصيلها موقع “سكاي نيوز عربية”، انهارت امرأة بشكل مفاجئ أثناء تواجدها في أحد الفنادق خلال قيامها برحلة عمل.

وسارع أصدقاؤها بالاتصال بخدمات الطوارئ والإسعاف، إلا أنهم صدموا عندما كانت الإجابة أن سيارة الإٍسعاف بطريقها إلى الفندق أصلاً.

وعند وصول المريضة للمستشفى تبين إصابة شريان في قلبها بإصابة بليغة، ما اضطر الفريق الطبي لإجراء عدة عمليات جراحية نقلت على إثرها إلى غرفة العناية الفائقة.

وتبين في وقت لاحق أن ساعة “آبل” اتصلت بخدمات الطوارئ من خلال خاصية متعلقة بتنبيهات السقوط.

وإذا اكتشفت ساعة آبل سقوطًا عنيفًا لم يتبعه أي حراك لمدة دقيقة تقريبًا، فسوف تنكز المعصم وتصدر صوتًا للتنبيه ثم تحاول الاتصال بخدمات الطوارئ.

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الكلمات الدلالية:
الاتصال بالطوارئ ساعة أبل مايكل برودكورب مدينة إيجان بولاية مينيسوتا الأمريكية

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