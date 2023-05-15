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بالتزامن مع الانتخابات.. بيان عاجل من قنصلية المملكة في تركيا

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بالتزامن مع الانتخابات.. بيان عاجل من قنصلية المملكة في تركيا

بالتزامن مع الانتخابات.. بيان عاجل من قنصلية المملكة في تركيا

بالتزامن مع الانتخابات.. بيان عاجل من قنصلية المملكة في تركيا
٠٨:٤٠:٠٩ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بالتزامن مع الانتخابات التركية، أصدرت قنصلية المملكة في إسطنبول، اليوم الاثنين، بيانًا عاجلًا لجميع المواطنين.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها ترحب بالمواطنين السعوديين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول وتتمنى لهم إقامة سعيدة.

السفارة توصي الجميع بهذا الأمر عند الخروج

وأضافت أنها توصي الجميع عند الخروج أو التجول بأهمية حمل الأوراق الثبوتية الأصلية وذلك وفقًا للأنظمة التركية.

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وأكدت أنها مستمرة في تقديم خدماتها للمواطنين، وأنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على هذا الرقم، “00905309552120”.

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تركيا.. 60 مليونًا يُصوّتون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

ومنذ يوم أمس، بدأ الناخبون في تركيا التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الـ 28.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، فيما أغلقت في الساعة الخامسة مساءً.

الأتراك أدلوا بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق

وأدلى الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء البلاد، لانتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة خمس سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

ويتنافس في هذه الانتخابات ثلاثة مرشحين لمنصب الرئاسة وهم:

– الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم ومرشح تحالف الشعب الحاكم.

– كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري مرشح تحالف الأمة.

– سنان أوغان مرشح تحالف “آتا”.

نتائج أولية بعد فرز 98% من الأصوات

وبعد فرز 98% من الأصوات، فقد حصل الرئيس رجب طيب أردوغان على 49.35% صوتًا، بينما حصل منافسه كمال كيليتشدار أوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري مرشح تحالف الأمة على 45%، ما يعني احتمالية دخول الاثنين لجول إعادة بعد أسبوعين.

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