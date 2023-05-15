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للغاضبين من “التفاهات”.. كيف ترد عمليًا على مشاهير “السوشيال ميديا”؟
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للغاضبين من “التفاهات”.. كيف ترد عمليًا على مشاهير “السوشيال ميديا”؟

للغاضبين من “التفاهات”.. كيف ترد عمليًا على مشاهير “السوشيال ميديا”؟

للغاضبين من “التفاهات”.. كيف ترد عمليًا على مشاهير “السوشيال ميديا”؟
١٠:٠٣:٠٩ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لا يُخفي كثير من رواد التواصل الاجتماعي، غضبهم إلى حد الاستياء، من المحتوى الذي يقدمه بعض المشاهير، أو المؤثرين على تلك المنصات.

غير أن ما لاحظه الدكتور محمد اليوسف، استشاري الطب النفسي واضطرابات المزاج (الاكتئاب)، أن أولئك الذين يوجهون الانتقادات لمشاهير التواصل الاجتماعي يحرصون في الوقت ذاته على متابعتهم.

وعلق عبر حسابه في موقع “تويتر”، باستغراب واندهاش، قائلاً: “متضايق من مشاهير مواقع التواصل، ويسب فيهم ليل نهار، ويتحدث عن تفاهة محتواهم وخطورته على الكبار قبل الصغار. لكنه في نفس الوقت ما زال يتابعهم؛ لا تتابع ما يستفز مشاعرك بشكل سلبي، حافظ على روحك الإيجابية، فلا يمكنك إصلاح الكون لكن يمكنك إصلاح نفسك!”.

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عقوبات في انتظار مروجي الشائعات

وتحظر النياية العامة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.

وينص النظام على معاقبة من يثبت تورطه بالترويج للشائعات، بما يشمل السجن لفترة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل حتى ثلاثة ملايين ريال، بالإضافة إلى نشر الحكم في الصحف على نفقة المتورط.

وأشارت النيابة العامة إلى إجراءات سيتم اتخاذها، تتضمن مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.

كما يتم إغلاق الموقع أو الحساب المستخدم لنشر الشائعات، وقد يصل الأمر إلى إغلاق مكان ارتكاب الجريمة، فيما لو كانت قد تمت بعلم مالكه.

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الكلمات الدلالية:
الدكتور محمد اليوسف النياية العامة رواد التواصل الاجتماعي عقوبة الترويج للشائعات مشاهير التواصل الاجتماعي

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