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تعرف على أحدث إحصائية لمرضى الغسيل الكلوي في المملكة
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تعرف على أحدث إحصائية لمرضى الغسيل الكلوي في المملكة

تعرف على أحدث إحصائية لمرضى الغسيل الكلوي في المملكة

تعرف على أحدث إحصائية لمرضى الغسيل الكلوي في المملكة
٠٨:٢٢:١٣ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث إحصائية عن عدد المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي في المملكة حاليًا، بحسب الوكالة المساعدة للتواصل في وزارة الصحة.

مرضى الغسيل الكلوي 

وبلغ عدد المرضى 23 ألف مريض، وذلك عن طريق نوعين من الغسل:

1- الدموي، والذي يكون في مراكز الغسل بالمستشفيات الحكومية أو المراكز الخاصة في القطاع الخاص.

2- الغسل البريتوني، وهذا النوع يتم في المنازل بعد تدريب المريض أو ذويه حسب حالة المريض.

وبحسب الوكالة، يخضع مريض الفشل الكلوي  للغسل الدموي بمعدل 3 مرات أسبوعيا و156 غسلة سنويًا، وبالنسبة للغسل البريتوني فيتم بشكل يومي.

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إحصائيات عالمية

وقالت الصحة إن 63% ممن يخضعون للغسل على مستوى المملكة يتم متابعتهم من خلال مراكز الصحة الحكومية، والمشغلة من شركات مكتب شؤون الخصخصة في الوزارة.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن نسبة زيادة المرضى سنويًا عالميًا تراوح من 11 إلى 15%.

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