تعرف على أحدث إحصائية لمرضى الغسيل الكلوي في المملكة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت أحدث إحصائية عن عدد المرضى الذين يخضعون للغسيل الكلوي في المملكة حاليًا، بحسب الوكالة المساعدة للتواصل في وزارة الصحة.

مرضى الغسيل الكلوي

وبلغ عدد المرضى 23 ألف مريض، وذلك عن طريق نوعين من الغسل:

1- الدموي، والذي يكون في مراكز الغسل بالمستشفيات الحكومية أو المراكز الخاصة في القطاع الخاص.

2- الغسل البريتوني، وهذا النوع يتم في المنازل بعد تدريب المريض أو ذويه حسب حالة المريض.

وبحسب الوكالة، يخضع مريض الفشل الكلوي للغسل الدموي بمعدل 3 مرات أسبوعيا و156 غسلة سنويًا، وبالنسبة للغسل البريتوني فيتم بشكل يومي.

اقرأ أيضًا:

جمعية عناية تطلق مبادرة «الغسيل الكلوي المنزلي» للحد من انتشار «كورونا»

إحصائيات عالمية

وقالت الصحة إن 63% ممن يخضعون للغسل على مستوى المملكة يتم متابعتهم من خلال مراكز الصحة الحكومية، والمشغلة من شركات مكتب شؤون الخصخصة في الوزارة.

وتشير الإحصائيات العالمية إلى أن نسبة زيادة المرضى سنويًا عالميًا تراوح من 11 إلى 15%.

اقرأ أيضًا:

مركز الملك سلمان للإغاثة يرسل 4 شاحنات تحمل مستلزمات الغسيل الكلوي لليمن