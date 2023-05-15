استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال اليوم في مدينة نابلس

تواصل – واس:

استشهد، صباح اليوم، شاب فلسطيني، وجرح آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن شابًا استشهد برصاص قوات الاحتلال، في مخيم عسكر شرق مدينة نابلس، وقد أصيب برصاصات في الصدر.

152 شهيدًا بينهم 33 في غزة

وبارتقاء الشاب في مخيم عسكر، ترتفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 152 شهيدًا، بينهم 33 شهيدًا في العدوان على غزة.

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وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر في نابلس أحمد جبريل، أن مواطنين أصيبا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في المخيم.

قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة نابلس

وحسب وكالة “وفا”، فقد اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، مدينة نابلس من عدة محاور.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم عسكر القديم وحي المساكن الشعبية في المدينة.

كما أصيب آخر في المخيم الذي تعرض لعملية اقتحام من قبل قوات الاحتلال، وسط إطلاق نار كثيف على الفلسطينيين، مع اقتحام قوات الاحتلال بلدة سيلة الحارثية بجنين.

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مطالبات بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

في الوقت نفسه، طالب مندوب فلسطين الدائم بجامعة الدول العربية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني..

وإرسال بعثات لحفظ السلام والمراقبة بالأراضي الفلسطينية.

وأكد أن جميع الدول مطالبة بتأمين تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين، تحت الاحتلال وأثناء الحروب والعدوان، وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

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