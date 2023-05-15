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تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمستفيدين حول إضافة مدة للاشتراك

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تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمستفيدين حول إضافة مدة للاشتراك

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمستفيدين حول إضافة مدة للاشتراك

تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمستفيدين حول إضافة مدة للاشتراك
٠٩:٠١:١٨ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإحراء الواجب اتباعه لإضافة مدة بأثر رجعي في نظام التأمينات.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” ردًا على استفسار بهذا الخصوص في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة: (اضغط هنا)

علمًا أنه لا يمكن إضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب”.

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المستندات المطلوبة

-نموذج عمليات المشترك تحميل.

-إرفاق صورة من عقد العمل – قرار التعيين – المباشرة.

إرفاق مسيرات الأجور أو مسيرات البنك (بيان تدرج أجور تؤيد ذلك).

شروط الاستحقاق

طلب إضافة مدة بأثر رجعي يكون بحد اقصى أربعة وعشرون شهرًا سابقة من تاريخ تقديم الطلب.

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خطوات التقديم

-الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.

-تعبئة البيانات الشخصية.

-إرفاق المستندات المطلوبة بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).

-التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

-لمتابعة طلبك ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا

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