تنبيه مهم من التأمينات الاجتماعية للمستفيدين حول إضافة مدة للاشتراك

تواصل – فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن الإحراء الواجب اتباعه لإضافة مدة بأثر رجعي في نظام التأمينات.

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” ردًا على استفسار بهذا الخصوص في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يمكنك تقديم طلب إضافة مدة اشتراك لم يتم تسجيلها من قبل صاحب العمل من خلال زيارة الرابط التالي واتباع إرشادات الخدمة: (اضغط هنا)

علمًا أنه لا يمكن إضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهرًا من تاريخ تقديم الطلب”.

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المستندات المطلوبة

-نموذج عمليات المشترك تحميل.

-إرفاق صورة من عقد العمل – قرار التعيين – المباشرة.

إرفاق مسيرات الأجور أو مسيرات البنك (بيان تدرج أجور تؤيد ذلك).

شروط الاستحقاق

طلب إضافة مدة بأثر رجعي يكون بحد اقصى أربعة وعشرون شهرًا سابقة من تاريخ تقديم الطلب.

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خطوات التقديم

-الضغط على أيقونة تقديم على الخدمة.

-تعبئة البيانات الشخصية.

-إرفاق المستندات المطلوبة بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg).

-التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.

-لمتابعة طلبك ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا