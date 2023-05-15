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“كما ولدته أمه”.. “الخثلان” يحكي قصة رجلٍ دخل المسجد وهو مدمن للمخدرات
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“كما ولدته أمه”.. “الخثلان” يحكي قصة رجلٍ دخل المسجد وهو مدمن للمخدرات

“كما ولدته أمه”.. “الخثلان” يحكي قصة رجلٍ دخل المسجد وهو مدمن للمخدرات

“كما ولدته أمه”.. “الخثلان” يحكي قصة رجلٍ دخل المسجد وهو مدمن للمخدرات
٠٨:٠٧:٣٩ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، أن المخدرات خطرها كبير وجرائمها بشعة.

خطر المخدرات كبير 

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن للمخدرات خطر كبير يترتب عليها جرائم بشعة، وأنه في الآونة الأخيرة استجدت منها أنواع أشد خطورة مثل “الشبو”.

مخدر “الشبو” يسبب الإدمان من أول مرة

وأضاف أن مخدر “الشبو”، يسبب الإدمان من أول مرة يتعاطها الشخص، وتجعل متعاطيها شديد العدوانية، بحيث يجنح دومًا لارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن المخدرات شر على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أنه ينبغي على ذوي وأقارب متعاطي المخدرات، أن يتعاونوا مع الجهات المختصة لمعالجته، لأنه أصبح إنسانًا مريضًا، لانتشاله وإنقاذه من هذا المستنقع.

عيادات ومراكز لمعالجة الإدمان والمدمنين

وبين أن هناك عيادات ومراكز لمعالجة الإدمان والمدمنين، يعالجون هؤلاء المرضى بطريقة علمية وسليمة، حتى يعود على طبيعته؛ لأنه وهو متعاطي لا يفكر بطريقة صحيحة

هذا ما حدث لنا بعد أن دخل مدمن المخدرات المسجد

وروى الخثلان أنه ذات مرة وأثناء صلاة الفجر في أحد المساجد، ووقت إقامة صلاة الفجر دخل علينا رجل عريانًا كما ولدته أمه، ويريد أن يصلي وهو متعاطي المخدرات وغائب عن وعيه.

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