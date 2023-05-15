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للطلاب.. عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسمك للمذاكرة الجيدة
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للطلاب.. عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسمك للمذاكرة الجيدة

للطلاب.. عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسمك للمذاكرة الجيدة

للطلاب.. عدد ساعات النوم التي يحتاجها جسمك للمذاكرة الجيدة
٠٧:٤٥:٥٠ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في هذا الوقت من كل عام، يكون الطلاب على موعد مع الامتحانات، ويلجأ الكثير منهم لتناول المنبهات كي يتمكنوا من البقاء متيقظين فترة أطول.

هنا يجب أن يعلم الطلاب الوقت الكافي الذي يحتاجه الجسم من النوم كي يظل بكامل قوته، فالعقل السليم يوجد في الجسم السليم.

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4 عوامل

وقالت وزارة الصحة إن هناك عدة عوامل تؤثر في احتياج الجسم للنوم وهي كالتالي:

 1- العمر.

2 – نمط الحياة.

3- الصحة.

4- جودة النوم.

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وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد عدد ساعات ثابت يناسب جميع الأشخاص حتى وإن كانوا بنفس الفئة العمرية، ولكن يمكن تقريب عدد الساعات على هذا النحو:

1 – من عمر 6 إلى 12 سنة 9-11 ساعة تقريبًا

2- من عمر 13 إلى 19 سنة: 8-10 ساعات تقريبًا

وأشارت إلى أنه في مرحلة البلوغ تتغير الساعة البيولوجية لدى الأشخاص، حيث يميلون إلى النوم والاستيقاظ متأخرًا، مما يفسر شعور طلبة المرحلة الثانوية بالنعاس على مدار اليوم الدراسي،.

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الامتحانات الطلاب امتحانات الطلاب ساعات النوم طلاب المدارس

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