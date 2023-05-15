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خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد جواز دبلوماسي أو خاص

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد جواز دبلوماسي أو خاص

خدمة اليوم.. 6 خطوات لتجديد جواز دبلوماسي أو خاص
٠٧:٢٨:٢٤ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” الإليكترونية لقرائها الكرام، اليوم الاثنين، أهم وأيسر الخطوات المتاحة لتجديد جواز السفر الدبلوماسي أو جواز خاص.

وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الخدمة الإلكترونية تقدمها لتمكين المستخدم من تجديد الجوازات الدبلوماسية والخاصة عبر خدمات الوزارة الإلكترونية، بهذه الخطوات:

الخطوات

1 – تفضل بزيارة موقع وزارة الخارجية.

2 – اختر “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسة.

3 – اضغط على “تجديد السفر” من القائمة الظاهرة أمامك.

4 – املأ النموذج الإلكتروني.

5 – اضغط على “تقديم الطلب”.

6 – يمكنك متابعة حالة الطلب على الموقع الإلكتروني.

المتطلبات

– أن يكون لدى مقدم الطلب جواز دبلوماسي أو خاص سعودي.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” : 920011114″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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