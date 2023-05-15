منها منع الدخول المجاني.. تعرف على أسباب إلغاء عقد شاطئ “خور جدة”

تواصل – فريق التحرير:

ألغت أمانة محافظة جدة، عقد استثمار شاطئ أبحر الجنوبية، المعروف بشاطئ “خور جدة”، والذي تم افتتاحه مطلع شهر شوال الجاري.

عدم التزام المستثمر ببنود العقد

ووفق بعض المصادر فقد جاء إلغاء العقد جاء لعدم التزام مستثمر شاطئ أبحر الجنوبية ببنود العقد، والتي تنص على فتح الشاطئ للعامة دون رسوم.

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تسوير الشاطئ والبوابات الإلكترونية

وأوضح المصدر، أن إدارة الموقع عملت على تسوير المشروع وجعلت الدخول عبر البوابات الإلكترونية..

الأمر الذي يعني عدم وجود إمكانية دخول مجاني للشاطئ العام، ما يخالف العقد الموقع مع الأمانة.

ووفقًا لـ”عكاظ” فقد وصلت عدة شكاوى لأمانة جدة، وتداولتها منصات التواصل الاجتماعي، وتضمنت هذه الشكاوى:

– منع الدخول المجاني، .

– فرض رسوم على الخدمات،.

– منع رواد الشاطئ ومحبي السباحة من الوصول إلى الشاطئ.

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65 ريالاً لدخول الفرد إلى الشاطئ

وأضافت المصادر، أن المستثمر فرض رسوماً قدرها (65 ريالاً) لدخول العامة إلى الشاطئ، رغم أن الأنظمة تفرض دخول العامة إلى تلك المنطقة بشكل مجاني.

غرامات.. وتعثر في السداد

كما أكدت أن المستثمر تعثر في سداد المقابل المالي لاستثماره الشاطئ وصدرت بحقه عدة غرامات نظير مخالفات عدة.

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خدمات متكاملة على الشاطئ

يشار، إلى أن محافظة جدة، شهدت في الرابع من شوال الجاري افتتاح المشروع الذي تم تطويره بالشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 24 ألف متر مربع وشاطئ سباحة بطول 400 متر.

ويضم الشاطئ مرافق عدة وخدمات متكاملة من جلسات خارجية وداخلية، وكراسي للتشميس، ومجموعة من المطاعم في صالة مكيّفة، بالإضافة إلى أكشاك الآيسكريم والقهوة.

كما تضم مرافق الشاطئ غرف تبديل الملابس، وغرف الاستحمام ودورات المياه، ومنطقة ألعاب للأطفال، كما تم تخصيص مواقع على الشاطئ للاسترخاء.