توقعات “الأرصاد”: أمطار رعدية ورياح وبرد على مكة و4 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

أمطار رعدية ورياح وبرد على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، والباحة، تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

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السماء غائمة جزئيًا على حائل والقصيم

في حين تكون السماء غائمةً جزئيًا إلى غائمة على أجزاء من منطقتي حائل، والقصيم.

سحب رعدية ورياح مغبرة على الرياض

في حين قد تتخلل الأجزاء الغربية من منطقة الرياض تشكيلات من السحب الرعدية مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة.

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حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على طول ساحل البحر الأحمر بسرعة 15-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من نصف المتر الى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.