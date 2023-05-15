كيف تقدمي التغذية السليمة لطفلك في عامه الأول؟

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بعد إتمام الطفل لعامه الأول، يكون مسموحاً له أن يأكل كل أنواع الطعام؛ وبالتالي لا يوجد برنامج معين، ولكن هناك خطوط عامة لتقديم التغذية السليمة له في هذه المرحلة.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبروتين والفيتامينات

فالطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبروتين والفيتامينات، لأنها مرحلة نمو وتطور في العظام والأسنان والعضلات، واكتساب المهارات.

ولكن الطفل ينشغل أكثر باكتشاف البيئة من حوله عن الأكل؛ ولذلك يُفضل أن يتناول الطفل من أربع إلى ست وجبات في اليوم بدلاً من ثلاث مرات.

وإليك قائمة بأهم أنواع التغذية لطفلك بعد إتمام عامه الأول:

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1– التوت

التوت من المقبلات اللذيذة للأطفال. يمكن استخدام التوت الصغير الناعم وتقطيعه وملعقته للأطفال أو إضافته إلى الخبز.

2– السلمون

سمك السلمون غني بأوميجا 3 وهو مفيد للغاية وفعال لنمو طفلك وتقوية الخلايا. يوصى بإطعام طفلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لأن سمك السلمون يحفز نموه بشكل طبيعي.

3– الفول السوداني

أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن تزويد الرضع بالفول السوداني يساعد في تقليل الخطر المتوقع للإصابة بحساسية الفول السوداني، والتي تتطور عند الأطفال عندما يكبرون قليلاً.

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4– الثوم والبصل

الثوم والبصل من الأطعمة التي تحسن مناعة الأطفال وتجعل الجسم يقاوم العديد من الأمراض، ويمكن إضافتهما إلى الأطعمة المختلفة.

5– السبانخ

إنه نبات أخضر مورق له العديد من الفوائد الصحية.

6- اللحوم الحمراء

يعتبر من أهم مصادر فيتامينات ب والبروتين للنمو الصحي للأطفال.

7– الحبوب

الحبوب الكاملة، مثل الفول والبقوليات واللوبيا، هي أفضل مصادر المعادن والفيتامينات التي تحتاجها لجسم قوي.

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8– اليقطين

إنه أحد تلك الأطعمة اللذيذة التي تعتبر رائعة لبناء خلايا الجسم.

9- منتجات الألبان

يعد شرب الحليب وتناول الجبن من أفضل الأطعمة الصحية الطبيعية.

10– العدس

من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية الهامة.

11– الفواكه اللذيذة

يمكن تقطيع الفواكه الصلبة مثل التفاح أو هرسها. ضعيها في القليل من الماء وضعيها على نار خفيفة حتى تصبح طرية تمامًا.