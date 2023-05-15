الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ١٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
كيف تقدمي التغذية السليمة لطفلك في عامه الأول؟
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كيف تقدمي التغذية السليمة لطفلك في عامه الأول؟

كيف تقدمي التغذية السليمة لطفلك في عامه الأول؟

كيف تقدمي التغذية السليمة لطفلك في عامه الأول؟
٠٥:٢٩:١٠ ص، الإثنين، ٢٥ شوال ١٤٤٤ هجريا، ١٥ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد إتمام الطفل لعامه الأول، يكون مسموحاً له أن يأكل كل أنواع الطعام؛ وبالتالي لا يوجد برنامج معين، ولكن هناك خطوط عامة لتقديم التغذية السليمة له في هذه المرحلة.

الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبروتين والفيتامينات

فالطفل في هذه المرحلة بحاجة إلى الأطعمة الغنية بالكالسيوم والحديد والبروتين والفيتامينات، لأنها مرحلة نمو وتطور في العظام والأسنان والعضلات، واكتساب المهارات.

ولكن الطفل ينشغل أكثر باكتشاف البيئة من حوله عن الأكل؛ ولذلك يُفضل أن يتناول الطفل من أربع إلى ست وجبات في اليوم بدلاً من ثلاث مرات.

وإليك قائمة بأهم أنواع التغذية لطفلك بعد إتمام عامه الأول:

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1التوت

التوت من المقبلات اللذيذة للأطفال. يمكن استخدام التوت الصغير الناعم وتقطيعه وملعقته للأطفال أو إضافته إلى الخبز.

2السلمون

سمك السلمون غني بأوميجا 3 وهو مفيد للغاية وفعال لنمو طفلك وتقوية الخلايا. يوصى بإطعام طفلك مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لأن سمك السلمون يحفز نموه بشكل طبيعي.

3الفول السوداني

أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أن تزويد الرضع بالفول السوداني يساعد في تقليل الخطر المتوقع للإصابة بحساسية الفول السوداني، والتي تتطور عند الأطفال عندما يكبرون قليلاً.

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4الثوم والبصل

الثوم والبصل من الأطعمة التي تحسن مناعة الأطفال وتجعل الجسم يقاوم العديد من الأمراض، ويمكن إضافتهما إلى الأطعمة المختلفة.

5السبانخ

إنه نبات أخضر مورق له العديد من الفوائد الصحية.

6- اللحوم الحمراء

يعتبر من أهم مصادر فيتامينات ب والبروتين للنمو الصحي للأطفال.

7الحبوب

الحبوب الكاملة، مثل الفول والبقوليات واللوبيا، هي أفضل مصادر المعادن والفيتامينات التي تحتاجها لجسم قوي.

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8اليقطين

إنه أحد تلك الأطعمة اللذيذة التي تعتبر رائعة لبناء خلايا الجسم.

9- منتجات الألبان

يعد شرب الحليب وتناول الجبن من أفضل الأطعمة الصحية الطبيعية.

10العدس

من أفضل الأطعمة الغنية بالبروتينات والعناصر الغذائية الهامة.

11الفواكه اللذيذة

يمكن تقطيع الفواكه الصلبة مثل التفاح أو هرسها. ضعيها في القليل من الماء وضعيها على نار خفيفة حتى تصبح طرية تمامًا.

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